J. Cole estrenó su nueva canción ‘Snow On Tha Bluff’ en la que reflexiona directamente sobre la ola de protestas por el Black Lives Matter.

Luego de haber hecho un impresionante 2019 con su compilación titulada ‘Revenge Of The Dreamers III’, J. Cole reaparece con su primera canción nueva de 2020. ‘Snow On Tha Bluff’ es un tema pensativo en el que aborda directamente los recientes hechos ocurridos en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.

Cole cuestiona su propio lugar en el movimiento mientras que también interroga el tono áspero de gran parte del diálogo en las redes sociales sobre el tema.

Puedes escuchar la canción a continuación:

J. Cole muestra una reflexión que hizo sobre un hilo que leyó en Twitter, y sobre ello, rapea algunas de las siguientes frases:

Ella está enojada con estos crackers, está enojada con estos capitalistas, enojada con estos policías asesinos. Ella está enojada con mis negros, está enojada con nuestra ignorancia, ella usa su corazón en su manga. Está enojada con las celebridades, discreta, creo que está hablando de mí.

Luego, tras varios versos más, el rapero menciona que la adulación que recibe de algún fanático en la calle lo deja sintiéndose “más falso que la nieve en el acantilado” porque “en el fondo sé que no estoy haciendo lo suficiente”.

Las especulaciones sobre la letra no tardaron en salir y muchas personas creen que la letra de este track representa a Cole dirigiéndose al rapero underground y activista progresista, Noname, mientras que este mismo no se ha pronunciado al respecto.

Ahora solo podemos esperar para ver si ‘Snow On Tha Bluff’ vendrá dentro del nuevo álbum de Cole ‘The Fall Off’ mismo que tampoco se sabe si saldrá este año.

Foto de Portada Tomada de Facebook J. Cole