J Balvin la sigue rompiendo y luego del increíble trend que se armó en TikTok con “IN DA GETTO”, el colombiano planea terminar de conquistar la plataforma con un especial concierto.

TikTok se ha convertido en una de las apps más queridas del mundo entero y un espacio en el que los músicos han podido explorar su talento e interacción con los fans de formas que nunca imaginaron. Tal es el caso de Balvin, quien el día de hoy anunció que el próximo 12 de septiembre realizará un show a través de dicha aplicación.

Titulada JOSE x TikTok, la presentación promete brindar un especial recorrido por la ya extensa trayectoria de J Balvin y, a su vez, debutar algunas de las canciones que forman parte de su nuevo material discográfico JOSE, incluyendo sus recientes sencillos “Un día”, “Qué locura” y su exitosa colaboración con María Becerra “¿Qué más pues?”.

Hablando de esto, en un comunicado el reggaetonero comentó: “Amo TikTok y ver todas las cosas increíbles que hacen mis fans con mi música como soundtrack. Se siente espontáneo e interactivo de una manera que no me había sentido con mis fans en mucho tiempo. ¡Me inspiro cuando abro TikTok para ver lo que están haciendo y me anima a encontrar nuevas formas de presentar mi música y mantener las cosas frescas!”

El concierto lo podrás sintonizar a partir de las 5 p.m. (hora Ciudad de México) a través de la cuenta de TikTok de J Balvin. Mientras que el disco JOSE será lanzado en plataformas digitales el 10 de septiembre, así que anota bien las fechas que este mes el perreito se va a poner bueno.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.