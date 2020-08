Durante la última entrega de los Premios Juventud, el exitoso reggaetonero J Balvin reveló que contrajo COVID-19. Además de que aprovechó para mandar un mensaje sobre la veracidad del virus a todos sus fans.

Tras haber sido merecedor de una estatuilla a Video con Mensaje Más Poderoso por “Rojo”, el cantante a través de una grabación desde su casa en Medellín dio a conocer su diagnóstico y explicó que ya se encuentra saliendo de la enfermedad, pero que ha tenido que pasar días muy difíciles a consecuencia de ello.

En dicho clip publicado en el Instagram de Premios Juventud, J Balvin comenta:

A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó y me tocó bien duro. Así que enviando un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, a la gente en general, que se cuiden, que se protejan, que esto no es un chiste. Que a pesar de tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso.