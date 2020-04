J Balvin no ha parado de compartirnos increíbles videos de las canciones de su último álbum Colores. Y esta vez le tocó al tema Gris, para el que nuevamente contó con la participación de Colin Tilley en la dirección.

En este nuevo clip, Balvin nos muestra una historia en la que lentamente se comienza a desmoronar por un amor. En esta, sus pensamientos negativos comienzan rápidamente a infiltrarse al mundo real, viéndose reflejados en desastres naturales como inundaciones o infestaciones de escorpiones. Hasta que finalmente un terremoto llega a destruir su mundo.

Ya previamente José había compartido los videos de Rojo, Morado, Blanco y Amarillo, que fue lanzado el mismo día del estreno del disco Colores. Con el que el colombiano ha mostrado una vez más su habilidad por revolucionar el reggaetón.

Además de que el video de Gris llega a tan sólo una semana de que J Balvin se presente en el programa especial One World: Together At Home. En este también participarán otros artistas como Billie Joe Armstrong, Eddie Vedder, Lizzo, Elton John, Paul McCartney, y más. Mientras que será conducido por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Este evento es organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés) y tiene como objetivo celebrar y apoyar a todo el personal médico de alrededor del mundo que está luchando contra el COVID-19. El show será transmitido a las s 5:00 PM PDT/8:00 PM EDT/12:00 AM GMT a través de las cadenas ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeart Media y Bell Media.

Recuerda que Colores de J Balvin ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.