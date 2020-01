El año pasado J Balvin y Bad Bunny sorprendieron al mundo lanzando Oasis, un disco en el que colaboraron y colocaron varios de esos temas en las listas alrededor del mundo. Una de esas canciones que al público se le quedó en la cabeza a todos es “La canción”, tema que tiene más de 385 millones de plays en Spotify y el video supera las 100 millones de vistas.

En 2001, Daft Punk lanzó un disco que revolucionó a la gente, el Discovery abría con “One More Time”, ese tema fue el primer sencillo que marcaba el regreso de Daft Punk después de un par de años y se metió en los players de los DJs alrededor del mundo. Este disco aparte era la banda sonora de una la película de anime iconica de principio de los 2000: Interstella 555 de Leiji Matsumoto y Toei Animation. Dentro de este disco había dos canciones que se volvieron en himnos para los enamorados, la primera era “Digital Love” y la segunda “Something About Us” ¿Cuántos dedicaron esas canciones a sus parejas, no parejas o su crush?

Probablemente nunca veamos a J Balvin, Bad Bunny y Daft Punk compartiendo créditos en una canción aunque en estos tiempos cualquier cosa puede suceder. Pero antes de que la industria musical nos sorprenda con algo así No Somos Machos hizo un mashup que mezcla a estos artistas.

NSM creó “Something About a Song” teniendo una versión disco que une “Something About Us” Daft Punk y “La Canción” de J Balvin y Bad Bunny.

Este mashup lo pueden escuchar y comprar en el Bandcamp de NSM y también pueden encontrar otras sorpresas que ha hecho este DJ, Productor mexicano quien regresó con este pseudónimo/proyecto el año pasado teniendo una presentación en las Islas de la UNAM presentando un nuevo show para cerrar el festival de Música Contra el Olvido.