Ivana presenta su nuevo sencillo: “Odiarte”

La pandemia y el auge de TikTok abrieron paso a que una ola de jóvenes que desde las cuatro paredes de su recámara demostraron su gran talento musical. Uno de ellos fue Ivana, quien con más de 900k seguidores en TikTok se ha posicionado como uno de los proyectos más prometedores del pop en español para este 2023.

Tras el estreno de su EP debut Ausente y un par de sencillos, Ivana regresó con “Odiarte”, canción con la que experimenta un nuevo sonido y nos habla sobre el auto sabotaje. El tema fue grabado en Worldwide Records en Monterrey, Nuevo León y fue producido por Miguel Machado.

“Me gusta mucho que esta canción, creo que es un sonido diferente a lo que he hecho antes y explora otro ángulo del tema de auto sabotaje que he tocado en otras canciones como ‘bola de cristal’ y ‘nunca me encontré’”, explica Ivana en un comunicado de prensa.

“La letra es un poco autocrítica. Habla de una relación que no funcionó por miedos propios y de querer odiar a la otra persona para no tener que lidiar con tus sentimientos y así poder sabotear tu felicidad en paz”, agregó.

Escucha “Odiarte” en tu plataforma digital favorita.