Iván García presenta ‘Toma éxtasis conmigo’, cuentos de Juan Carlos Hidalgo

Recién editado Baladas tristes, un álbum doble, el músico poblano Iván García se dio tiempo para pasar por la FENALI y presentar en el Edificio Carolino el nuevo libro de un escritor íntimamente relacionado con la literatura rock; aquí ofrecemos el texto que el autor de “Despacio y en silencio” y “Estrella de karaoke” escribió para la ocasión.

TXT:: Iván García

Con este Toma éxtasis conmigo, Juan Carlos Hidalgo se aparta de las filas de la literatura de la onda, de los beatniks e incluso del gonzo o quizá no.

Acostumbrado a la prosa del melómano y también periodista, me confié en que sería una lectura liviana. Que no se mal interprete, no me refiero a que los anteriores libros de Juan Carlos sean simplistas, sino a qué se conducía con una pluma con la que me encuentro muy cómodo. Cuál fue mi sorpresa que esta compilación no abre con sexo, ni drogas y tampoco rocanrol; iniciamos la lectura con un texto sobre el pintor Claude Monet y el golpe de suerte que cambió la vida del impresionista.

Páginas adelante aparece otro pintor, el alemán Gerhard Richter, en una historia en la que el escritor hidalguense hace uso de su obsesiva habilidad para relacionar personajes y con una literatura milimétrica nos adentra en los pasillos de la historia con fondo de violines y chelos, para guiarnos de la mano a la obra del compositor minimalista Max Richter. Sin duda alguna uno de los textos más bellos de este libro.

Y así nos vamos de bruces por este tobogán de emociones. Juan Ca me ha logrado teletransportar a las filas de un recital de Rosalía, con una lágrima en el rabillo del ojo mientras canta “Sakura”, una artista que me resulta bastante interesante a pesar de su afición por el Barsa.

¿Cómo desviar además la ruta del cruce de caminos dónde Robert Johnson pactó con el maligno a una escena del crimen presenciada por un arquitecto? Este señor lo logra. Ciencia ficción (tipo El eternauta) aquí la tienes… pubs, metal y futból también están en este compendio de cuentos.

Y para cerrar con broche de oro, te sugiero abrir una birra, pero no Tecate o Corona, alguna IPA que tengas en la nevera para ocasiones especiales, ya que el último cuento -que le da título al libro- lo amerita. Toma éxtasis conmigo es el cierre perfecto para la obra más madura del autor.

Este libro ya no sólo son historias anecdóticas y muy entretenidas, ahora hay una reflexión más profunda y un uso del lenguaje más complejo. En hora buena por mi querido hermano, Juan Carlos Hidalgo.

