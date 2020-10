itSELF, proyecto brasileño de Death/Thrash nacido en 2005 y que fue puesto en pausa en 2014, está de regreso y prepara disco nuevo. En esta ocasión estarán los fundadores Ricardo Falcón (ex Sinister y ex músico en vivo de Belphegor) en la guitarra y Estevan Furlan en la batería, además del polifacético Steve Di Giorgio (Sadus, Testament, ex Death) en el bajo y Carsten Altena (The Monolith Deathcult, Sinister) en la orquestación y samplers. Además contará con la participación de Terrance Hobbs de Suffocation con un solo de guitarra.

TXT:: Luis Jasso

El disco será el segundo larga duración de la banda y llevará por título The Absence. Idealmente estará disponible en el primer trimestre de 2021. Con miras a presentarlo en vivo en el segundo semestre, si es que la pandemia por Covid-19 lo permite. Y justamente la parte que tiene que ver con esa enfermedad y los estragos económicos que ha causado en el mundo provocó que itSELF recurriera al concepto de “crowdfunding” para terminar el nuevo disco.

Al respecto, Falcón dice que para salir avante tuvo que vender todo lo que tenía, “desde guitarras y amplificadores hasta auriculares, inalámbricos, pedales, etc. Agregando a ésto una pérdida de al menos 10 mil euros y una pérdida emocional invaluable, que me enfermó mucho, dejándome sin rumbo.

La música se ha convertido en parte de mi vida y esa época oscura me hizo reflexionar sobre lo mal que me hace sentir estar lejos de ella. En esto vi una solución para acercarme al mercado de la música, dando una oportunidad al crowdfunding, ya que mis guitarras están grabadas desde 2013. Incluso sin ningún equipo y dinero en este momento, espero terminar este trabajo honesto, hecho con corazón y alma”.

Desafortunadamente, es justo en la escena subterránea donde el parón económico y las cuarentenas obligadas han tenido mayor impacto, así que desde Sangre de Metal compartimos la campaña con la única finalidad de difundir música de calidad y apoyar el talento underground.

Los detalles para la campaña de crowdfunding se encuentran en esta liga.

Imágenes vía Facebook.