Ismael Vázquez Bernabé y su documental Hilando Sones

El film Hilando Sones, documental del cineasta oaxaqueño Ismael Vázquez Bernabé se ha presentado recientemente en la cineteca nacional y otros recintos de la Ciudad de México. Charlamos con este director sobre su peli.

TXT: Raciel Rivas

Sentados en el café 8 ½ de la Cineteca nacional, cafetería que lleva en su nombre el homenaje al homónimo film de Federico Fellini, Ismael Vázquez Bernabé luce muy sereno no obstante de estar en vísperas del estreno de su filme en esta meca nacional del cine.

-Cuéntame Ismael, ¿Cómo surge “Hilando sones” y por qué?

-Hilando sones surge por varios propósitos, entre ellos el eliminar los estereotipos, esa mirada paternalista y de folklore. Este documental tiene una narrativa que trata de evadir estos prejuicios del cine hecho en comunidades indígenas, más allá del folklore de los pueblos indígenas o de Oaxaca en este caso.

Ahora bien, “hilando sones” es una metáfora del telar en mi pueblo amuzgo. Yo hablo lengua amuzga. Y ahí las tejedoras cuando crían a sus hijos, pues nos crían bajo el telar. Nuestras primeras dudas existenciales aparecen bajo el telar. Y el telar tiene un significado y una importancia muy relevante, ya que, por ejemplo, las maestras van hilando y cuando se llega a reventar un hilo, se echa a perder el telar entero. Muchos telares se recuperan, pero estos de los que hablo, no. Luego, tenemos a Donato (el personaje principal del documental) es uno de los violinistas más importantes de la comunidad, tuvo incluso mayordomías. Cuando murió, desaparecieron las danzas y con ello las prácticas tradicionales que se lograban gracias a la música que desarrollaba Donato. Fue entonces que Don Lorenzo, (hijo de Donato) intenta volver a tocar los sones de su padre con el fin de rescatar la tradición. De una u otra manera se re-comenzó a tejer la vida comunitaria.

Tenemos también a Zoila, quien es tejedora y mi madre, tejedora , siempre en resistencia y rebelde. Ella me cuenta que fue muchas veces discriminada por su condición indígena. Y pues ella representa en el documental con orgullo nuestra identidad.

-¿Cómo fue que llegaste al cine Ismael? Es un mundo complejo ¿Cómo lo lograste?

Cuando era niño iba a la escuela de indígenas y mestizos. Ahí sucedieron muchas cosas. Había mucha violencia física. La maestra nos aventaba hacia la silla cuando se enojaba. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que esto que hacía no lo hacía a todas y todos los alumnos de la clase, sino sólo a los indígenas que éramos los menos de la clase. Por cierto, en ese salón estábamos de un lado los indígenas y de un lado los mestizos. Un tronco de árbol nos separaba. De ahí, aprendí a pintar cada vez que yo quería expresarme. Luego pasaron los años y vino de pronto un proyecto de educación superior en la montaña de Guerrero del cual me enteré y asistí. Eran intelectuales de la Ciudad de México. Ellos trabajaban sin pedir nada, y gracias a ellos aprendí que nadie tiene el derecho a violentarme por mi identidad. Con ellos descubrí el poder del cine. Y fue que en el cine descubrí un lenguaje que no había descubierto hasta entonces. Me di cuenta que me podía comunicar con los demás a través de filmar. Me enamoré del documental porque no tengo que hablar, pero el documental habla por mi. Quedé enamorado de esta herramienta.

-¿Qué tan complicado fue realizar “Hilando sones”?

Ismael ríe mientras sorbe un poco del agua mineral que está en su mesa.

Curiosamente el apoyo para este documental vino de afuera. Nunca de México. Fue National Geographic y el Festival Sundance quienes apoyaron desde un principio este documental. Aquí en México existe un programa de gobierno que apoya a cineastas indígenas. Nunca postulé a ese por ejemplo. Creo que el hecho de separar el cine por así decir “normal” del cine “indígena” es ya un acto raro.

-Supongo que es una paradoja ¿no? En su acto de querer ser inclusivos se vuelven excluyentes. Como si el “cine indígena” debiera ser distinto al “cine normal”.

¡Exacto! Y en ese sentido por eso nunca decidí aplicar a esas convocatorias. Pero igualmente no hay mucha opción por otros lados.

¿Y cómo te has sentido con estos apoyos externos?

¡Bastante bien! Apoyan sin condiciones y además invierten en las capacitaciones para mejorar el trabajo de uno como cineasta. Me han llevado a Washington y hasta Argentina para hacer capacitaciones. Incluso ahorita recientemente he recibido capacitación para poder realizar una propuesta de serie documental. Y hasta he recibido capacitaciones en materia de mercadotecnia.

Ismael dime una cosa ¿Hay más historias que te conmuevan para contar?

Sí, me gusta contar historias indígenas. Quisiera construir una imágen más digna del indígena mexicano. Pero también me gustan mucho los insectos. (Risas)

Actualmente estoy trabajando en una serie de insectos para National Geographic, con más precisión, perfiles de insectos indígenas y occidentales. Por ejemplo, estoy trabajando en los perfiles de las hormigas tangaranas de Colombia, las luciérnagas, las mariposas monarcas y las abejas meliponas, por decir de algunas. Me enfoco en las nociones de territorio, lenguajes, y transmisión de conocimientos. Creo que los insectos me están enseñando la importancia de compartir. Ellos comparten mucho. Y nosotros tenemos mucho que compartir con el mundo.

Hilando Sones se seguirá presentando en 14 estados del país. Sigan la cartelera en las redes de Ismael Vázquez Bernabé.