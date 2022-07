Este año se estrenará la adaptación televisiva de Interview with the vampire, novela de Anne Rice, y para ir preparando el terreno, se ha liberado un breve avance.

El fin de semana se llevó a cabo la Comic-Con de San Diego, en donde se compartieron muy buenas noticias sobre las producciones más esperadas de 2022, entre ellas Interview with the vampire. La serie, al igual que el libro y la vieja película de Brad Pitt, presenta la épica historia de amor, sangre e inmortalidad de Louis de Pointe du Lac, Lestat de Lioncourt y Claudia, a través de una narración para la periodista Daniel Molloy.

Como se puede apreciar en el tráiler, el show está situado en el Nueva Orleans de 1910, enfocándose en los pasos de un hombre de raza afroamericana que ante las limitaciones de vida que sufre, no puede resistirse a la oferta propuesta por el libertino Lestat. Lamentablemente, con el paso del tiempo las consecuencias de esta decisión comienzan a llegar y la aparición de Claudia desencadenará un viaje de venganza y expiación.

Esta primera temporada de Interview with the vampire está conformada por siete episodios, de los cuales los dos primeros fueron dirigidos por Alan Taylor. El elenco incluye al actor de Game of thrones Jacob Anderson, Sam Reid, Bailey Bass, Eric Bogosian, entre otros.

El estreno está programado para el próximo 2 de octubre en AMC y AMC Plus. Checa a continuación el tráiler oficial:

Foto de portada vía YouTube.

