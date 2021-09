Hoy despertamos con muy buenas noticias y es que el próximo álbum de estudio de Interpol ya viene en camino, bajo la producción de Flood y Alan Moulder.

A tres años del estreno de su LP Marauder, el trío comandado por Paul Banks reveló que ya se encuentra trabajando en el que será su séptimo material discográfico. “Estamos encantados de anunciar que Flood & Moulder producirán y mezclarán el próximo disco de Interpol. Somos admiradores de su trabajo desde hace mucho tiempo y estamos encantados de trabajar en el estudio con ellos”, escribió el guitarrista de la banda Daniel Kessler.

Si bien aún no hay muchos detalles, según el anuncio, este álbum llegará en algún punto de 2022 a través de Matador Records, muy probablemente antes de que la agrupación haga su triunfal regreso a los escenarios con un breve tour que los llevará a pisar el Festival Just Like Heaven, Primavera Sound Festival y el Palacio de los Deportes en tierras chilangas.

Esta noticia le da seguimiento al mensaje que Interpol publicó a inicios del verano en el que revelaron que, durante el aislamiento por la pandemia, comenzaron a trabajar en nueva música de forma totalmente remota y recientemente, habían logrado reencontrarse en persona para continuar desarrollando dichas canciones.

Y para que te vayas dando una idea de lo que se viene… Flood y Alan Moulder son dos de los productores más influyentes de los últimos tiempos. Entre sus trabajos figuran bandas como Nine Inch Nails, Depeche Mode y Smashing Pumpkins; sin mencionar que ellos estuvieron detrás del Holy fire de Foals, disco ganador de un BRIT Award en 2014.

Recuerda que el próximo 28 de mayo de 2022, Interpol regresará a la Ciudad de México y aún estás a tiempo de conseguir tus tickets dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

