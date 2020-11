Aunque el término “súper grupo” o “súper banda” se ha usado muy a la ligera en años recientes, aún es relevante para ciertos proyectos e Insidious Disease es un ejemplo de ello. Formada por miembros activos y pasados de bandas como Dimmu Borgir, Morgoth, Nile, Susperia, Brujería y Napalm Death, el quinteto entrega lo que se espera de ellos: metal extremo de alto octanaje.

TXT:: Luis Jasso

Con Marc Grewe (ex Morgoth) en la voz, Silenoz (Dimmu Borgir) y Cyrus (Susperia) en las guitarras, Shane Embury (Napalm Death, Brujería) en el bajo y Tony Laureano (ex Nile, ex Brujería, ex Malevolent Creation) en la batería se esperaría velocidad, técnica, melodía enmarcada en el metal extremo y calidad en la composición, y afortunadamente, todo eso está en la mezcla.

El título de su segundo disco, editado apenas el 30 de octubre por el sello alemán Nuclear Blast es After Death. Además, para coincidir con el lanzamiento se editó también un terrorífico video, hermosamente fotografiado, del tema “Invisible War”, dirigido por Sandra Marschner, que ha filmado videos para Dimmu Borgir y Marilyn Manson, entre otros. Son 43 minutos de brutalidad sónica repartidos en 10 canciones presentadas en CD y en vinil verde olivo salpicado con amarillo mostaza.

Con respecto al material, la banda comentó lo siguiente: “Hoy estamos muy emocionados de anunciar el lanzamiento de nuestro segundo disco, After Death, con todo y el video clip de ‘Invisible War’. El video se grabó en un antiguo búnker alemán de la Segunda Guerra Mundial cerca de Berlín que captura perfectamente bien la vibra de la canción. La filmación no fue fácil debido a las circunstancias actuales, pero estamos contentos con el resultado y con el equipo de producción. De verdad esperamos que lo disfruten, así como el disco. Sabemos que nos tardamos mucho, pero estamos emocionados de compartir nuestro arte con ustedes. ¡Súbanle al volumen!”

Con el sonido de este disco, Insidious Disease logra inducir un estado mental mórbido y perverso. La banda entró recientemente a la familia Nuclear Blast y para estar acorde con el legado del sello procuró crear un Death Metal clásico con sonido moderno. A pesar de que solo tenían un disco previo, (Shadowcast del 2010), la banda siempre tuvo una energía infernal que busca navegar punzantemente por el universo del metal. De acuerdo con el guitarrista Silenoz, “no se trata de descubrir el hilo negro sino de encontrar un buen ritmo con el cual nos sintamos cómodos”. Ahora solo falta que el público se sienta cómodo también, lo cual no parece tan complicado.

El disco está a la venta en la página oficial de Nuclear Blast, www.nuclearblast.com/insidiousdisease-ad y se puede escuchar también en formato streaming en plataformas como Spotify, Apple Music y Deezer.