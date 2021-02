Los hermanos Pablo y Carlos Silberberg conforman Inmigrantes, un dúo que arrancó haciendo canciones en Avellaneda, Argentina, en 2004, para dos años más tarde editar Turistas en el paraíso de la mano del sencillo “Golpe de suerte”. Pronto su música llegaría más allá de su tierra natal para instaurarse en México, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela y España, entre otros países. Sería cuestión de tiempo para que la dupla ganara dos premios MTV Latinoamérica.

En 2013 la pareja lanzó Surplus y en 2017 Máquinas de amor, dos EP´s que anteceden su regreso hoy día con América, un álbum producido por el italiano Ettore Grenci, distribuido por el sello One Little Blue Records y grabado en Los Ángeles, California, junto a Víctor Indrizzo (Beck, Alanis Morissette, Depeche Mode, Café Tacvba, Queens of The Stone Age, Shakira) y el bajista Curt Schneider (Sara Bareilles, Colbie Caillat, Joe Bonamassa).

“América es el sueño que se renueva en cada repetición, un sueño que vive en la memoria. Sus canciones fueron apareciendo en viajes, recorriendo países, son aventuras que retratan lo bello y lo misterioso, invocando al pasado y a un futuro que no termina de llegar. En América están las respuestas a muchas de nuestras preguntas”. Así habla Inmigrantes de su nueva obra. Tras ello, no queda más que dejarte con el videoclip de “Cénit”, primer sencillo extraído de América.