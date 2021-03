Ya es un hecho que el tan esperado álbum debut de Inhaler llegará este año y como adelanto, la banda originaria de Dublín estrenó el sencillo “Cheer Up Baby”.

Sin duda alguna, el cuarteto no pudo haber elegido un mejor tema con el cual iniciar esta nueva etapa que con “Cheer Up Baby”, ya que esta canción aunque es una de las más antiguas que tienen, surge también de las sesiones del álbum en compañía de Antony Genn, su colaborador de muchos años.

Y hablando sobre el track en un comunicado, Elijah Hewson, voz y guitarra de Inhaler, comentó: “Es una gran canción pop. Creo que realmente nos lleva de regreso a nuestras raíces como banda.”

“Creo que tiene ese sentimiento clásico, de sentirse bien, himno y de esperanza con el que todo el mundo parece relacionarse en algún nivel”, agregó el baterista de la banda, Ryan McMahon.

Bajo el título de It Won’t Always Be Like This, el primer proyecto de larga duración de Inhaler se lanzará el próximo 16 de julio. Este será un disco en el que a través de 11 tracks veremos a la agrupación explorar y expandir sus ritmos indie-rock.

“Cheer Up Baby” llegó también acompañado de un colorido videoclip dirigido por Joe Connor, quien ya también ha trabajado con grupos como Biffy Clyro, The Rolling Stones y Coldplay. Échale un vistazo a continuación y recuerda que ya puedes pre-ordenar el álbum dando click aquí.

Tracklist It Won’t Always Be Like This:

1. It Won’t Always Be Like This

2. My Honest Face

3. Slide Out The Window

4. Cheer Up Baby

5. A Night On The Floor

6. My King Will Be Kind

7. When It Breaks

8. Who’s Your Money On? (Plastic House)

9. Totally

10. Strange Time To Be Alive

11. In My Sleep

Foto de portada: Cortesía del artista.