Revela Live Nation que, en su segundo trimestre de 2020, sus ingresos sufrieron grandes pérdidas a causa de la pandemia por coronavirus.

La música en vivo sigue en pausa y no se sabe cuándo regresará, debido a ello, grandes promotoras como Live Nation Entertainment Inc, han padecido estragos al no tener ingresos de conciertos y patrocinio, incluso sus entradas arrojan números negativos.

La compañía líder en conciertos dio a conocer que sus pérdidas son del 98% en comparación con el año pasado, con un ingreso de “solo” $ 74.1 millones versus $ 3.16 mil millones en 2019. En cuestión operativa Live Nation también registró una baja de aproximadamente $ 431.9 millones.

Este 2020 la promotora organizó solo 24 eventos en América del Norte, contra 7213 el año pasado en el mismo período, dejando solo 8,000 boletos contra los 15.84 millones en 2019. Lo mismo para Europa: 131 conciertos contra 3309 el año pasado, con solo 41,000 espectadores.

Al respecto, esto fue lo dijo Live Nation en un comunicado:

“Durante los últimos tres meses, la principal prioridad ha sido fortalecer nuestra posición financiera para asegurar que tengamos la liquidez y la flexibilidad para pasar un período prolongado sin eventos en vivo. Nuestra esperanza es que los eventos en vivo regresen a gran escala en el verano de 2021, y la venta de entradas aumenten en los trimestres previos a estos espectáculos. “

EL CEO de Live Nation, Michael Rapino, no pierde la fe y mencionó que un 86 % de los asistentes ha optado por quedarse con las entradas para los espectáculos reprogramados para el próximo año como Download e Isle of Wight en el Reino Unido.

