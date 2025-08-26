Infrarrealismo, 50 años en Casa de Lago

Entre el año 1975 y 1976 en casa del poeta chileno Bruno Montané irrumpe en el panorama cultural mexicano el movimiento infrarrealista, una nueva manera de hacer poesía cuya principal intención fue, en palabras de sus creadores, “volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial.”

Entre los grandes representantes se encuentran Roberto Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro quienes se conocieron durante un viaje desde Ciudad Universitaria hasta el Café La Habana. Poco después, en la Casa del Lago UNAM, se reunirían con otros jóvenes poetas, dando forma al grupo y organizando un ciclo de lecturas que marcaría el inicio de su agitación literaria.

50 años después , los infras regresan a la Casa del Lago UNAM con un par de actividades que celebran su espíritu subversivo, compartiendo su esencia y reafirmando su fidelidad a una poesía viva, libre y radical.

El evento de Casa de Lago que lleva por nombre Poetas Infras, No Detectives Salvajes, es encuentro para explorar la poesía infrarrealista desde su palabra viva hasta su huella impresa. Libros y antologías que recogen la voz de los infras, publicados en ediciones independientes, subalternas y alternativas. Una literatura que rehúye los centros de poder, que se imprime en los márgenes y se difunde como un acto de resistencia. Además, hallazgos editoriales, rarezas bibliográficas y algunas sorpresas más.

Participan: Ximena Cobos, Zindy Rodríguez, Jorge Aguilera, Raúl Silva, Virgilio Torres y Pita Ochoa H., Rafael Catana y Los Perikles, Boris Peguero y Pixan Kay.

El cuerpo principal de los infras estaba conformado por: Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, Ramón Méndez, Cuauhtémoc Méndez, Bruno Montané, José Peguero, Rubén Medina, Jorge Hernández, Juan Esteban Harrington, Mara Larrosa, Guadalupe Ochoa y Geles Lebrija. Se dice que en el momento de la fundación llegarón a ser cincuenta miembros, aunque los más visibles son los señalados.

Infrarrealismo, Poetas Infras, No Detectives Salvajes, 50 años incordiando, Conversatorio y poesía expandida ocurrirá el sábado 30 de agosto 16:30 en el Foro Alicia Urreta de Casa de Lago, 1a Sección del Bosque de Chapultepec, CDMX. Aun lado del lago principal.