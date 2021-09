El reconocido director de cine Wong Kar-Wai le entrará al mundo de los Non-Fungible Tokens (NFT’s) con un clip inédito de In the mood for love.

De acuerdo con la compañía Jet Tone, el título de esta pieza de arte digital será In the mood for love -Day one y la idea es que se ponga en venta el próximo 9 de octubre a través de Sotheby’s, convirtiéndose en el primer NFT de una película asiática que la casa de subastas lanza.

El clip es material del primer día de grabaciones de In The mood for love y aunque incluye a Tony Leung y Maggie Cheung, actores que protagonizaron el filme original, según reveló Sotheby’s, los personajes que interpretan son completamente diferentes a los amantes de la historia que vimos en pantalla.

Hablando de esto, en un comunicado de prensa, Wong Kar-Wai comentó: “¿Dónde se originó el primer pensamiento de In the mood for love? Difícil de decir. Lo cierto es que el 13 de febrero de 1999 fue el primer día que puse ese pensamiento en acción”.

“El primer día de cada producción cinematográfica es como la primera cita con el amante de tus sueños: está lleno de miedo y deleite, como patinar sobre hielo fino. Una flecha nunca vuelve a su arco, veinte años después, esta flecha sigue volando”, agregó.

“La flecha puede trazar un nuevo rumbo en el mundo del blockchain”, continuó Wong Kar-Wai haciendo referencia a la tecnología utilizada para los NFT’s. “Aquí hay más de nosotros que viviremos y perseguiremos esa primera chispa en cada destello”, concluyó.

Foto de portada tomada del Instagram de Jet Tone Films.