In Flames es una de esas bandas que tiene una gran estructura en México, o para decirlo en términos coloquiales, tiene muchos fans. Son pioneros junto con Dark Tranquility y At The Gates del movimiento melodic death metal, o el llamado Sonido de Gotenburgo. Ha ganado cuatro veces el premio Grammi, equivalente sueco al Grammy estadounidense y tiene una mascota: Jester Head.

TXT:: Luis Jasso

Su impacto en el mundo se siente no sólo en el desarrollo del melodic death sino en la aparición del llamado metalcore. Una banda curiosa porque no cuenta entre sus filas con ningún miembro fundador, aunque sí tiene a dos personas que estuvieron ahí desde muy temprano: el guitarrista Björn Gelotte y el cantante Anders Fridén. Ambos aparecen en todos los discos a partir de The jester race, su segundo larga duración.

Es una banda que llegó al mundo de la música en pleno auge del CD, y a pesar de haber vendido varios millones de ellos, muchos se han dejado de editar, al menos hasta ahora. En una movida interesante junto con el sello Nuclear Blast, el grupo anunció la reedición de varios de ellos, de hecho todos los que salieron entre 1994 y 2008 en dicho formato. Algo que sería normal hace algunos años, pero que en tiempos de Spotify es casi una operación militar de alto riesgo.

Los 13 títulos que estarán disponibles a partir del 26 de noviembre incluyen clásicos como The jester race, Colony y Clayman, hasta grandes éxitos de venta como Come clarity y A sense of purpose. Al respecto, Anders Fridén comentó lo siguiente: “Estoy emocionado de saber que tenemos un sello que todavía cree y apoya el formato físico. Esta es una gran oportunidad para tener cualquiera de estos discos del catálogo de In Flames que por alguna razón te hayas perdido. Disfruta de nuestra música en disco compacto tal como fue lanzada originalmente”.