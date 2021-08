Los estadounidenses Illusions Of Grandeur han completado The Siren Saga, una historia sobre viajes, peligros y triunfos que mezcla hechos y ficción, combinando las mitologías griega y nórdica con sirenas, guerreros vikingos, arcángeles y Kharon, “El Barquero”. La primera parte se llamó The songs of the siren y fue lanzada por Pavement Records en 2019. La segunda saldrá en octubre de este año y para calentar el lanzamiento, la banda ha editado cuatro sencillos: “Crossing over” (octubre 2020), “Down” (diciembre 2020), The wolf (abril 2021) y el más reciente, “The prophet” (julio 2021).

TXT:: Luis Jasso

Sobre “The prophet“, la banda comentó lo siguiente: “gran parte del segundo álbum sucede en El Bosque Negro, donde El Profeta espera. Después de derrotar al Lobo, la Sirena y sus hombres siguen en la búsqueda de Perséfone, pero el bosque maldito intenta confundir a los guerreros. Eventualmente los viajeros llegan con El Profeta, quien promete guiarlos en la dirección correcta”.

El video parece caer en el vicio moderno del bajo presupuesto, lo cual no es malo en sí mismo porque es algo muy común, pero la música, que finalmente es lo importante, es agresiva, melódica, vibrante e intensa. Además, el sonido es bastante bueno; luce bien mezclado y eso ayuda enormemente a la hora de apreciar el contenido, porque se distinguen todos los instrumentos con bastante claridad.

Illusions Of Grandeur es un cuarteto con formación clásica; guitarra, bajo, batería y voz. Esta última casilla corresponde a Maggy Carlton, dueña de una voz potente que no le busca tres pies al gato. Es decir; jamás se enreda con los guturales ni se va a los extremos operísticos: canta en su estilo con voz limpia y eso, aunque parezca una obviedad o algo irrelevante, hace mucha diferencia.

Illusions Of Grandeur se tomó el tiempo de crear un disco conceptual, algo que ha quedado un poco en el olvido en años recientes, probablemente porque implica un esfuerzo mayor en cuanto a las letras, pues deben contar una historia que tenga sentido, con cierta capacidad narrativa, algo que, al menos en los cuatro temas que a la fecha han sido lanzados, está presente.