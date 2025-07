Ilegales en Foro Puebla: Anestesia para tiempos salvajes

En México el punk caló hondo en los sectores de la periferia del extinto Distrito Federal, esto a finales de los 70 principios de los 80; Ramones, The Sex Pistols y The Clash ya mostraban el camino en cuanto a sonido, actitud y apariencia. Sin embargo, el boom del Rock en tu idioma de la segunda mitad de la década de los ochenta traería a México las canciones de grupos españoles como La Polla Records, Kortatu, Eskorbuto y, por supuesto, Ilegales. Estos últimos en una liga no muy alejada del pop.

Así que no fue gratuito que “Oye mamoncete” se incluyera en el icónico álbum triple La edad de oro del pop español (1987), al lado de gente como Aviador Dro, Danza Invisible, Alaska y Dinarama y Nacha Pop. Pasada la euforia de escuchar rock en español, y ya con el oído acostumbrado a entender las letras a la primera, la música de Ilegales construyó su nicho dentro del público punk mexicano. Por eso no fue raro ver el pasado viernes 11 de julio en el Foro Puebla, a cientos de punketas y punketos, ataviados al mero estilo de Sid Vicious. Los tiempos dejaron de ser nuevos, pero siguen siendo salvajes.

Porque si algo dejó la impronta punk fue aquella frase de No hay futuro y más en estos tiempos de capitalismo salvaje que, dicho sea de paso, salpicaron a los españoles con la visita a la televisora del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, la cual les fue recriminada a través de las redes sociales. Jorge Martínez, líder de la banda, salió al quite con una extraordinaria respuesta, donde decía que estaba a la altura de las circunstancias.

Pasadas las 8 de la noche, Martínez junto a sus tres músicos de apoyo salió a defender el legado de Ilegales por todo lo alto. Mejor en los tiempos rápidos de su primera etapa. Así sonaron “Oye mamoncete”, “Tiempos nuevos, tiempos salvajes”, “Problema sexual”, “Soy un macarra”, “Eres una puta”, “Dextroanfentamina” y la siempre vigente “Agotados de esperar el fin”. El pogo y el slam ya se apoderaron del sector del público más cercano al escenario. Notablemente emocionado, Jorge Martínez retaba a la corrección política en sus intervenciones entre canción y canción. “Qué de malo tienen las anfetaminas, tanto que han ayudado a estudiantes y médicos a enfrentar las horas de desvelo”, fue una de ellas.

Noche de encuentro para viejos y nuevos punks, y también aquellos que se engancharon con la música de Ilegales alejados del cuero y del estoperol, más bien cercanos a su estilo pop, tan irreverente en los años 80. Un recordatorio de que en la batalla contracultural siguen ganando los malos, pero el sueño de rebeldía en un concierto con cerveza en mano anestesia los tiempos salvajes.

