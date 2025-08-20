iLe homenajea a Héctor Lavoe (y comparte escena con Bad Bunny)

Como las canto yo es el nombre del nuevo paso discográfico de la puertorriqueña, un álbum que verá la luz a finales de octubre y en donde iLe, en algún momento voz de Calle 13, rinde un homenaje a los boleros que la han marcado a lo largo de su historia.

El primer sencillo que se desprende de Como las canto yo (obra producida con la ayuda de Ismael Cancel) es “Un amor de la calle”, un composición que conocería la fama hace ya cincuenta años gracias a Héctor Lavoe y que fue escrita por Orlando Brito.

“Soñaba con grabar este álbum desde que tenía unos 13 años”, comenta iLe al respecto. “Siempre me encantaron los boleros, especialmente en mi adolescencia. En casa se escuchaba salsa y rock, pero mi papá me presentó estas canciones intensas sobre amores no correspondidos que conectaban de lleno con mis dramas juveniles”.

Además, iLe acaba de compartir escenario con Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, interpretando nada menos que “Lo que le pasó a Hawaii”, un tema extraído del más reciente álbum del conejo malo, Debí tirar más fotos.

