El actor Idris Elba podría ser quien tome el lugar de Daniel Craig como James Bond, según lo reveló una de las productoras del filme.

Con el estreno de No time to die, última película del 007 protagonizada por Craig, mucho se ha hablado sobre quién será su sucesor en la franquicia. Nombres como Cillian Murphy, Tom Hardy y Henry Cavill han sido algunos de los nombres que han sonado, sin embargo, uno en especial es el que más se ha rumoreado: Idris Elba.

Si bien aún no hay nada concreto, en una reciente entrevista para el podcast de Deadline, Barbara Broccoli, productor ejecutiva de los filmes de James Bond, aseguró que no descartan la idea de que Elba pueda ser quien ahora interprete al tan querido agente secreto.

“Bueno, nosotros conocemos a Idris, somos amigos y es un magnífico actor. Y, ya sabes, ha sido parte de la conversación, pero siempre es difícil tener esta conversación cuando aún tienes a alguien en el asiento”, explicó Barbara Broccoli.

“Creo que hemos decidió que hasta que No time to die haya terminado y Daniel haya podido… Bueno, todos hayamos podido saborear y cosechar los beneficios del maravilloso mandato de Daniel, no vamos a pensar en ello o hablar de alguien más”, agregó.

Los rumores sobre Idris Elba y James Bond comenzaron en 2018 e incluso, en varias ocasiones el actor ha bromeado al respecto. Sé que los rumores sobre Bond siempre me han perseguido. Escucha, mi pobre madre me dijo: ‘¡algún día lo conseguirás! Yo le dije: ‘mamá, estoy bien, ¡tengo a Luther!’ Definitivamente lo estoy logrando”, dijo el año pasado.

Foto de portada tomada del Instagram del actor.