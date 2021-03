Prefuse 73 es Guillermo Scott Herren que a su vez ha sido Savath and Savalas, Delarosa and Asora y Piano Overlord.

Artista y productor de hip hop e IDM, edita bajo el sello Warp Records, llegó a la fragilización de la electrónica antes que James Blake y compañía.

Desde su primer Sleep Method Suite, bajo el pseudónimo de Delarosa and Asora en 1997, su más interesante trabajo ha sido como Prefuse 73. Su última entrega es The Failing Institute of the Human Voice.

The Failing Institute of the Human Voice es una colección de samples vocales y texturas vocales con minimal effects. El resultado una obra homogénea de ambient e IDM vocalizados con destellos house y hip hop experimental.