Resulta fascinante encontrarnos frente a frente con Joe Talbot, vocalista y líder de IDLES, una de las bandas más reveladoras de los años recientes. Porque su estruendoso paso por la escena musical contemporánea nos permite señalar que se trata de un grupo que ya sonaba legendario desde Brutalism, su aclamado álbum debut. El diálogo nace en el lobby de un hotel de Av. Reforma. Entre tragos de cerveza, los minutos pasan con inusual rapidez mientras el inglés nos habla de música y Arte, así como de sus posturas ante la vida y de la manera en que disfruta estar en nuestro país.

TXT:: Marco Patiño / FOT:: Ana Baños

Así es. Joe Talbot se suelta en exclusiva para Marvin. Y con emotividad lo mismo habla sobre sus tatuajes (incluyendo uno de Frida Kahlo) que del compromiso que le significa saberse privilegiado. La plática culminó con una sesión fotográfica en rincones que recuerdan escenarios de la película The shining. A continuación la pieza periodística completa, para paladearse renglón tras renglón, foto tras foto.

¿Cómo fue tu acercamiento a la música, considerando que tu padre fue profesor de Arte?

Desde muy temprana edad mi padre me enseñó sobre el Arte como un lenguaje. No a convertirme en músico sino a hablar este lenguaje. Me demostró que no tienes que volverte necesariamente en artista para comprenderlo, e insistía en lo útil que resultaba para la vida. Ser un buen padre, un buen maestro, un buen estudiante, un buen amigo; todo eso incluye y se deriva desde el pensamiento creativo. Como creador, hallar tu propio lenguaje resulta terapéutico y mágico.

Llegó un momento en que noté que amaba tanto la música que necesitaba empezar a componer. A diferencia de mi padre, no quería quedarme sólo como espectador. Noté que muchas bandas lucían bien pero sonaban terrible. Quería hacer algo poderoso, capaz de cambiar la vida de la gente y lograr que se sintiera amada. Deseaba rebasar la parte visual. Comencé a involucrarme con la música a los 22 años de edad. Fui DJ de hip hop. Después descubrí las guitarras y conocí a (Mark) Bowen, que era un DJ de ondas techno, y decidimos empezar una banda. El resto es historia.

Te sentiste atrapado por la música…

Hay algo que seguimos sin entender plenamente de la música. Algo que va más allá de la ciencia y los acordes, del coro y los versos. La ciencia de la música no es tan importante como las conexiones que genera: cuando haces música, al escucharla e incluso simplemente al hablar sobre ella. Lo que sentimos al disfrutarla es lo que la separa la música de todo lo demás. Existen conexiones maravillosas donde un gran público escucha la misma canción y llora o siente júbilo, y es ese elemento humano lo que produce la magia.

¿Cómo ha evolucionado tu proceso para hacer música con los años?

Ha cambiado porque antes no sabía cómo empezar. Durante mi proceso creativo procuro no escribir nada hasta que comienza el tiempo de creación del disco. Primero intento absorber lo mas que pueda -mis amigos dicen que soy un hombre muy emocional, que siento mucho. Después, espero al momento para juntarnos a hacer el disco y entonces escribo la música. Escucho la nueva canción una y otra vez hasta que surge una palabra o frase y de ahí nace la letra de la canción, y así hasta que queda lista.

Entonces, ¿pones tus propios límites?

Sí, siempre. Los límites son buenos porque es como tener un lienzo para pintar y que no debes rebasar. Esto te obliga a ser lo suficientemente creativo, a propiciar un desarrollo como artista. Es difícil de explicar, pero siempre hago lo mismo cuando me enfrento a un reto creativo.

¿Te sientes a gusto cuando se te define como alguien que canta desde el enojo?

Somos una banda violenta y eso es diferente, no estoy enojado. Desde mi arte sí soy violento y es importante usar esa violencia como acto expresivo, un poco de la misma manera como lo hacían Jackson Pollock o Francis Bacon. Crear desde este aura violento es una manera de llamar la atención de la audiencia para después poder hablar de amor y felicidad, de empatía; acerca del poder de la comunidad.

¿Cuál es hoy tu postura ante temas como el machismo?

Especialmente ahora hay cierta confusión. En Europa se habla mucho sobre la fluidez de género, de los caminos de lo masculino o lo femenino. Yo soy un hombre masculino, con unos hombros anchos, y me encanta el box. Uno de los grandes problemas es el aislamiento, sentir que no podemos hablar de cómo nos sentimos. Guardar eso es muy peligroso porque el mayor porcentaje de los actos violentos son hechos por hombres, y eso sucede porque nos han dicho que no debemos de hablar de nuestros sentimientos. Eso, además de falso, es peligroso.

Reconocernos vulnerables permite abrir la conversación sobre nuestros sentimientos y es fundamental expresarle a los demás nuestros miedos para mejorar nuestra visión del mundo, de nosotros mismos y del otro. Tener alguien con quien dialogar es clave para entender que no estamos solos y sobrevivir. Cuando esto sucede la mejoría empieza a darse y comenzamos a sentirnos radicalmente mejor. Estamos hechos para sobrevivir en grupo, en familia, en comunidad; pero hay mucho miedo provocado desde la política y los medios que siembran incertidumbre y miedo ante el futuro.

Creo que vivimos el mejor tiempo para los cambios. Yo no demando nada de un hombre y creo que mucha de la actitud violenta del hombre proviene de una profunda soledad. El machismo permanece porque se confunde vulnerabilidad con debilidad. Podemos ser fuertes, aunque vulnerables.

¿Deberían promoverse estas idea desde la familia, el gobierno, la escuela?

Desde la comunidad. Mi generación ha facilitado una dinámica que favorece un ambiente de crecimiento más emocional y maduro donde se entiende a la comunicación como un elemento clave. Pero depende dónde estés en el mundo, porque hay ambientes que no favorecen este cambio. No hay nada malo con la masculinidad, nada. Las mujeres pueden ser masculinas también. Lo que está mal es la vieja idea del silencio: de ocultar el dolor, tus sentimientos.

En CRAWLER, su disco más reciente, se aprecia una evolución desarrollada durante los tiempos de encierro…

Sí, porque no estábamos de gira, ni viajando por el mundo. Estuvimos sin tocar mucho tiempo. Todos los días me despertaba y caminaba por tres o cuatro horas y este proceso me ayudó a procesar muchos pensamientos e ideas sobre mi vida, reflexionar sobre situaciones que viví. Y eso, a su vez, me permitió pensar sobre el disco y las temáticas que lo propiciaron: el trauma, la recuperación, el cambio y el progreso. Hoy apreciamos el afortunado momento que vivimos como banda y queremos trabajar fuerte para aprovecharlo.

¿Sueles escuchar los discos de IDLES?

Sí, y se siente extraño y chistoso. Una ocasión, (Mark) Bowen, nuestro guitarrista, y yo, viajamos en carretera hacia Londres y de pronto decidimos escuchar Brutalism porque platicábamos de temas de producción para CRAWLER. El mejor lugar para escuchar tu voz es mientras viajas en auto. Pensé por un momento que me gustaría remezclarlo, porque ahora sabemos un poco más. Pero el productor de Brutalism hizo un gran trabajo que, además, refleja ese momento.

La música se parece a cuando te cortas el pelo. Cuando eres joven te cortas el pelo porque todos tus amigos lo hacen, aunque no te haga falta. Es lo mismo si haces música bajo la idea de crear canciones pensando en que suenen en la radio. Cuando escucho la música de los inicios de IDLES me siento bien porque eso proviene del corazón. Tal vez no sean las mejores canciones que haya escrito, pero no me avergüenzo de ellas porque son sinceras.

¿Cómo defines el éxito?

Si mi hija de tres años me preguntara eso, le diría que consiste en encontrar felicidad en un lugar seguro, rodeado de gente genial, donde halles algo que ames hacer y trabajes fuerte para ello todos los días.

Mi espectro de amigos incluye abogados, médicos, músicos, traficantes de droga; tengo amigos desempleados y obreros, drogadictos; tengo un amigo de 35 años que se acaba de retirar gracias a su posición económica y otro que vive de la ayuda del gobierno. Toda esa gente dirá lo mismo: encuentra lo que te apasione y trabaja fuerte para ello. Llénate de retos que te ayuden a mejorar. Haz que cada día cuente. Donde sea que encuentres la belleza, ahí es. Fui lavaplatos durante dos años y me encantaba mi trabajo.

¿Qué es lo que te gustaba de ser lavaplatos?

Los trastes estaban limpios y me retiraba dejando la cocina deslumbrante de limpia. Estaba orgulloso porque ese era mi trabajo. La comida era genial y el chef era un buenazo. La gente de limpieza, las meseras, todas eran buenas personas y comíamos muy rico todos juntos. Sabía que era un trabajo temporal como lo fue también cuando cuidaba enfermos con esquizofrenia. Sabía, sin embargo, que cuando fuera músico sería para siempre.

Platícanos un poco sobre las portadas de los discos y el diseño visual de IDLES.

Soy el encargado de diseñar y crear todo lo visual del grupo. Desde las portadas de los discos hasta las playeras, los pósters, todo. El lenguaje visual viene de mi padre y es parte de IDLES. Refleja no sólo nuestra música, sino cómo tratamos a nuestro staff, a la gente de seguridad y limpieza, a nuestros fans; cómo nos tratamos entre nosotros. La selección tipográfica para el diseño de las playeras es importante. Es básico tener el control de lo visual. Hay motivos para las decisiones respecto al diseño en cada detalle del arte visual de los discos; el estilo, la narrativa de la imagen, todo se escoge con cuidado. Creo que el mensaje puede llegar directo o de maneras peculiares. No es fácil explicarlo, pero tener el control de la parte gráfica del grupo significa que con cada disco existe la oportunidad de ampliar el lenguaje de IDLES.

¿Entonces prefieres dejar la libertad de interpretación a cada persona?

Sí, yo soy de las personas que cuando va a una galería de arte prefiere no leer las cédulas de los cuadros para lograr una interpretación más libre y personal.

¿Tienes algún ritual para cuidar tu voz?

Evito beber antes de los conciertos. En doce años de dar conciertos sólo una vez perdí mi voz. Fue en San Diego hace unos meses. Apenas estábamos con la tercera canción y de pronto no podía cantar. Después de unos minutos y un par de temas la voz regresó. No supe bien lo que pasó. Esa noche también hubo un terremoto. Tal vez fue por eso…

¿Qué opinas de los sistemas educativos actuales?

Es un proceso por el que todos pasamos pero, pensando en mi hija, ella es privilegiada porque vive en un país desarrollado con un buen sistema de salud, educación gratuita y con seguridad y oportunidades de empleo. Es suertuda. Yo me encargaré de enseñarle la historia de Gran Bretaña, cómo fue que matamos a los indios nativos. Ella va aprender de mi historia. Aunque seguimos en el esquema tradicional de los exámenes y eso, donde nos lleva ventaja el sistema escandinavo, no pienso moverme para allá, hace mucho frío. Bristol es una gran ciudad para la gente buena. Mi hija es afortunada y debe saberlo. Yo lo he sido también.

Así que te asumes como alguien privilegiado.

Sería estúpido no reconocer que lo soy. Conocer la diferencia entre privilegio y derecho es la clave para no ser un completo pendejo. Si eres privilegiado debes de hacer lo mejor que esté en tus manos para aprovecharlo en favor de tu comunidad, del mundo. Para el futuro de nuestros hijos. Si eres privilegiado, úsalo, no lo desperdicies. Evita hacer lo que estuve cerca de ser: un adicto a las drogas, un criminal. Soy afortunado de haberla librado. Soy un afortunado de mierda porque he viajado por todo el mundo, cantando mis canciones. Puedo estar, como ahora, en la Ciudad de México, platicando sobre mi Arte y mi filosofía. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida.