IDLES ha estado participando de forma constante en la ejecución de covers de algunas bandas amigas y sobre todo, para ediciones póstumas como lo es este cover a “Damaged goods“.

El grupo punk de Bristol recientemente tuvo una presentación feroz en la edición virtual de Glastonbury, donde presentaron temas de su último álbum lanzado el año pasado Ultra mono. También, hace unas semanas le hicieron un cover a “Peace signs” de Sharon Van Etten por la decima celebración de su disco Epic.

Ahora, Joe Talbot y compañía decidieron ser parte del disco con el que los miembros restantes de Gang Of Four buscan hacerle homenaje a su fallecido guitarrista y fundador Andy Gill, leyenda del rock británico quien desafortunadamente falleció el año pasado a la edad de 64 años.

La canción seleccionada para ser el nuevo experimento de IDLES fue “Damaged goods“, su re interpretación es casi idéntica a la original, aunque la voz agresiva y acentuada de Joe Talbot la convierte en un himno aún más enojado. “IDLES no existiría sin Gang Of Four“, dijo la banda en un comunicado.



“‘Damaged goods‘ todavía suena nuevo y emocionante después de la millonésima escucha. Aprovechamos la oportunidad de reproducirlo y grabarlo. Fue un honor, una alegría y un privilegio” Escucha su cover aquí.

The problem of leisure: a celebration of andy gill and gang of four saldrá el 4 de junio.

Crédito foto de portada: Instagram IDLES