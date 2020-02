Ice Balloons, la banda liderada por Kyp Malone, vocalista de TV On The Radio, tendrá un único e íntimo concierto el próximo 8 de febrero en el Salón Pata Negra Centro.

El colectivo neoyorkino de dará esta presentación como la primera fuera de Estados Unidos desde su formación, y probablemente sea la única que den en el país.

No te pierdas este show que promete ser una mezcla de concierto y performance sonorizado con noise, garage y mucha psicodelia.

En esta ocasión la agrupación estará conformada por Lyla Vander de Habibi, Sean Kennerly de Samian y Malone, ya que recordemos que parte de la naturaleza mutable y caótica del proyecto es que ninguno de sus miembros es estático. Han pasado (y seguramente seguirán pasando) por sus filas integrantes de Surfbort, Amyl and The Sniffers, Gang Gang Dance, Midnight Masses, Eaters, Passions, y The Trashbags, entre otros.

Los boletos están ya a la venta en línea a través de Boletia. Consíguelos aquí.

También te dejamos una probadita de cómo se pone su set en vivo. Ahora imagínalo verlo a tan solo unos pasos de distancia.