Ibeyi está conformado por las hermanas Lisa-Kaindé y Naomi Diaz, que poseen extraordinarias voces y un enorme sentido estético para crea una mixtura con ingredientes de electrónica, hip-hop, soul, jazz y lo que se ofrezca.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Debutaron en el 2015 con un disco epónimo, al que siguió Ash en 2017, en que aparecían colaboraciones de personalidades tan influyentes y diversas como Michelle Obama, Kamasi Washington y Meshell Ndegeocello.

Aunque poseen un sonido absolutamente contemporáneo, parten de la exploración de la tradición yoruba, que viene de África, y que al llegar a Cuba se fundió con el catolicismo para producir un culto sincrético muy poderoso.

Ibeyi proceden de un entorno franco- cubano y además han tenido oportunidad de conocer el mundo. Suelen cargar a su obra de la fuerza de la santería, que es en donde se incrustó lo yoruba en el Caribe, y ello le da una energía mística. Tal es su impacto que marcas muy importantes las han fichado para sus campañas; han trabajado para Chanel, Nike y Louis Vuitton; música suya suena en las películas Roma y How to Stop a Recurring Dream.

Ante la disyuntiva de encontrar un punto de partida para el tercer álbum, la decisión fue moverse a Londres para comenzar a grabar (conovcadas por su disquera XL Recordings). Las Ibeyi fueron buscando fuentes de inspiración y en un momento dado encontraron unos versos tomados de El Libro de los Muertos de los Antiguos Egipcios: “Oh you with a spine, who would work your mouth against this Magic of mine/ The sky encloses the stars, I enclose Magic… I enclose Magic”.

Así fue como surgió “Made of Gold”, en la que decidieron invocar a las deidades conocidas como Orishas; para luego invitar al rapero gambiano-británico Pa Salieu para que interviniera. Las hermanas sabían que no preparaban cualquier canción: “Made of Gold es sobre conectar con el conocimiento de nuestros ancestros, con las verdades del pasado y el poder de los antiguos. Protegido por estos hechizos, nuestro tercer álbum nos verá comunicando esta reconexión con ese poder y canalizando esa magia en nuestra nueva música”.

Y en el video resultante, que es una impactante pieza de danza en la que lo tribal alterna con lo contemporáneo: “Naomi aparece como la reina de los truenos, una referencia a su Dios Yoruba, Shangó, y Lisa-Kaindé como la reina del agua, una referencia a la Diosa Yoruba, Yemayá. Surgiendo del cielo para unirse al sol y la luna”. En una parte aparece Pa Salieu para soltar: “nosotros somos la reencarnación”.

Ya está ahí la cosmovisión yoruba, vínculos africanos y El Libro de los Muertos de los Antiguos Egipcios, pero por si algo faltara, Ibeyi contaron que también se inspiraron en la pintura de Frida Khalo, dado que la consideran: “un símbolo de la conexión profunda con la Tierra y la divinidad femenina”.

El tercer disco de Ibeyi aparecerá en algún momento del 2022, pero mientras tanto debemos de quedarnos con el influjo de “Made of Gold”.