El DJ y productor Ian Asher ha liberado su primer sencillo titulado “God on the weekend”.

El sonido de Ian Asher se basa en el house clásico de Nueva York y Chicago de los 90, infundido con modernidad, composición y energía. Con esta nueva canción, el joven de 21 años de edad ha creado una alegre y divertida mezcla que invita al público a tomar riesgos y disfrutar la vida, algo así como el “YOLO” en versión gen Z.

“God on the weekend” de Ian Asher es el primer lanzamiento del nuevo sello Easier Said, el cual está al mando del ex editor de música Dominique Keegan, cuyas firmas anteriores han incluido artistas como Marshmello, Duke Dumont, Loud Luxury, Hayden James, Toro Y Moi, Jazmine Sullivan y muchos más.

La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales.