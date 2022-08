I Prevail es una banda de Michigan, Estados Unidos. El nombre en español significa “prevalezco”, y al preguntarle a Eric Vanlerberghe cuál es la historia detrás del mismo dijo que buscaba algo que cuando alguien lo leyera, le diera la sensación de algo positivo. Tras dos años de pandemia el nombre puede tener otros significados, pero la explicación, sencilla, encierra mucho. Sí ofrece una sensación de positivismo. Por lo menos no tendrán problemas como los de Anthrax, quienes tras la serie de ataques terroristas con esa bacteria les pasó por la mente cambiarse el nombre.

Con la pandemia ha quedado claro que hay dos líneas principales que siguieron las bandas: algunos perdieron el espíritu creativo, se encerraron en sí mismos y se deprimieron terriblemente; otros buscaron a su musa y la siguieron, como I Prevail. “Nos ayudó mucho (el encierro), estábamos en medio de una gira europea, parte del ciclo de promoción del disco anterior, Trauma, cuando tuvimos que cancelar todo y regresar a casa, y no tardó mucho tiempo en caernos el veinte de que esto iba para largo así que teníamos la opción de sentarnos a esperar o preparar un disco nuevo.

El quinteto tiene una década de fundado. Se trata de jóvenes que hoy apenas empiezan su tercera década de vida, que nacieron en los 90 y que para cuando llegaron a la adolescencia, el mundo ya estaba metido de lleno en el mundo digital con métricas. Éstas les dieron el pitazo: eres grande en Oceanía. “Bueno lo de Australia fue muy extraño, cuando empezamos a ver los números que teníamos en Apple Music, Spotify y Youtube en Sidney, además de nuestro top 5 de países con varios europeos. Nos parecía increíble que un país tan lejano, del otro lado del mundo, conociera nuestra música. Por eso cuando empezamos a hacer giras decidimos ir lejos y mostrar que estábamos dispuestos a viajar hasta allá, queríamos mantener la base de fans que se estaba gestando”.

De ahí deriva otra pregunta que suele ser respondida con ideas muy divergentes: ¿Es relevante tener un sello discográfico en el mundo de hoy? En el caso de I Prevail se trata de Fearless Records. “Es un hecho que te ayudan a que tu nombre esté afuera y sea conocido. Creo que a pesar de que te vaya bien con el streaming, hay gente que te toma más en serio si tienes de tu lado un sello que te ayuda, te guía; obviamente tiene conexiones y te explica lo que va a hacer y qué camino seguir. Nosotros somos afortunados de tener un sello que respetamos y que nos permite interactuar, no es como que se cierren a nuestras sugerencias, nos escuchan y creo que trabajar en equipo ha sido parte importante del éxito que hemos logrado”.

Eric cuenta de las dos bandas que lo iniciaron, ambas atípicas. “Lo más atrás que recuerdo es que un amigo me grabó Trapped Under Ice de Metallica, yo tenía como 12-13 años, hablamos de 2003 o 2004, por ahí, y después de eso fue Slipknot. Empecé a escuchar thrash muy al principio y pasé a lo que entonces era lo más extremo y en este caso era Slipknot, era algo que jamás había escuchado. Después, cuando empecé a tocar en bandas locales, era mi inspiración; su energía, su montaje escénico. Ahí supe que yo también quería hacer eso”.

I Prevail es una banda que muchos no aceptarán porque es nu metal o metalcore, como tantas más, pero, ¿como músico se ve esa línea del llamado True Metal y el resto? “Existe pero se disipa cada vez más. Sí te encuentras con gente que dice que esto no es metal, nos llaman basura y es justamente esa actitud la que no deja que el metal sea tan grande como podría ser, del tamaño del pop o el country por ejemplo. Este tipo de música es más un gusto adquirido pero al final del día si eres tan quisquilloso que no aceptas que el género evolucione, lo que va a pasar es que desaparecerá. Si este tipo de fans siguen con esa actitud de que esto no es metal y es basura y demás cosas, entonces espero que disfruten mucho escuchar lo mismo por otros 30 años, porque es lo único que habrá”.

Mientras tanto los números no mienten, True Power de I Prevail fue lanzado el 19 de agosto y debutó en el # 2 de la lista de álbumes nuevos de Spotify en Estados Unidos, y en el cuarto lugar en el resto del mundo. Es lo de hoy, y lo mejor es encontrar el balance, porque no parece ser algo que se vaya a ir, las nuevas generaciones no lo van a permitir, y por el bien de la evolución, así debe ser.