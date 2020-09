A 4 años del fallecimiento de Prince se ha lanzado “I Need A Man”, canción inédita escrita por el artista a principios de los 80. Esta canción originalmente estaba destinada a The Hookers/Vanity 6 y, más tarde, a Bonnie Raitt.

La canción es un avance de una reedición de super lujo del álbum de Prince de 1987 “Sign O’ the Times”, que incluirá 63 canciones inéditas, así como la filmación de concierto nunca antes vista.

De acuerdo a Consequence Of Sound, el tema fue originalmente escrito y grabado en 1981 para The Hookers, una nueva banda de chicas que Prince quería montar y que finalmente se convirtió en Vanity 6. “I Need A Man” fue una de las primeras canciones de Hookers que no llegó al corte del único álbum autotitulado de Vanity 6 en 1982.

Cinco años más tarde, Prince quedó tan impresionado por la actuación de Bonnie Raitt, nominada al Grammy, en la ceremonia de 1987, que se puso en contacto con ella para formar una sociedad creativa. Se propuso una versión completamente reelaborada de “I Need A Man” pero lamentablemente la colaboración nunca se materializó.

“I Need A Man” está precedida por otros tres teasers del próximo compendio: “Cosmic Day“, “Witness 4 The Prosecution (Version 1)” y una versión nunca antes publicada de 1979 de “I Could Never Take the Place of Your Man“. La reedición de lujo de ‘Sign O’ the Times‘ será lanzada el 25 de septiembre a través del sitio web de Prince.