Este año, Amazon Prime Video recibirá Halloween con una nueva serie titulada I know what you did last summer y para que te vayas preparando, ya hay un primer vistazo.

Si el extravagante y brilloso concepto de Euphoria te enamoró, pon mucha atención que esta producción de Amazon parece ser, seguirá la misma línea, pero ahora introduciéndonos a una misteriosa y sangrienta historia basada en la novela de 1973 de Lois Duncan.

Musicalizado con el éxito de Olivia Rodrigo, “Brutal”, el tráiler nos deja ver que I know what you did last summer estará ambientada en la época actual, enfocándose en un grupo de amigos que, un año después de haber matado a un hombre en un accidente automovilístico, comienzan a ser perseguidos por un asesino serial.

El elenco de la nueva serie incluye a Madison Iseman (Jumanji: The next level), Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene y Cassie Beck.

En sí, esta producción de Amazon Prime Video es la segunda adaptación que se hace de dicha novela. La primera fue en 1997 con una película slasher que tuvo como protagonistas a Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., y Ryan Phillippe.

I know what you did last summer llegará a la plataforma de streaming el próximo 15 de octubre. Checa a continuación el tráiler oficial:

Foto de portada: Amazon Prime Video.