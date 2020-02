Una nueva serie de Netflix, protagonizada por Sophia Lillis está a punto de llegar a la plataforma para conquistarla con la premisa de presentar una historia de superhéroes muy diferente a las demás.

I Am Not Ok With This es el nombre que lleva esta nueva serie con la que buscan seguir conquistando al público adolescente. Esta nueva serie, además de tocar temas como la adolescencia, el crecimiento y esas cosas por las que todos en algún punto de nuestras vidas vivimos, también planea contarnos una historia de superhéroes bastante diferente a lo que estamos acostumbrados.

Esta nueva serie estará basada en la novela gráfica homónima de Charles Forsman. Esta nos cuenta la historia de Sydney, una niña con un carácter bastante complicado y explosivo, que como era de imaginarse, tiene ciertos problemas para relacionarse. Además de tener superpoderes, los cuales, solo sirven para empeorar las cosas.

Sophia Lillis es la protagonista de esta nueva serie y compartirá escena con Sofia Bryant y Wyatt Oleff. Esta serie mantiene el estilo de todas las demás series de adolescentes en Netflix, las cuales se sienten como ambientadas en los años 80.

Esta serie seguirá a Sydney durante su adolescencia, en la que tendrá que lidiar con los sentimientos que tiene hacia su mejor amiga, Dina (Sofia Bryant), su molesto hermano menor, la dolorosa muerte de su padre y sus nuevos poderes telequinéticos.

I Am Not Ok With This se estrenará el próximo 23 de febrero. Mira el tráiler a continuación.