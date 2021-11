Huri Hau es una banda mexicana de cinematic prog metal, es decir, toca metal progresivo con influencia de música para cine y en este caso, también videojuegos. Está formada por los guitarristas Sebastián Sandoval (Unohdus) y Daniel Arciaga (ex Wild Demise), el bajista Mike Irving (ex IntoxxxicateD), la cantante Jennifer Dalí (Elements of Creation, ex White Dream) y el baterista Rodrigo Jiménez (The Alch3mist, ex Dark and Poetry).

TXT:: Luis Jasso

El quinteto está en la etapa de pre producción del que será su EP debut, Radical dreamers, y por lo pronto han lanzado un sencillo, “Vanishing”, producido por Paul Wrath (Cerberus). Este tema es la primera parte de la historia de Ameyalli, una niña que vive en un pueblo de fantasía llamado justamente Huri Hau, inspirado en los pueblos mágicos de Veracruz. La niña decide mudarse a una gran ciudad para estudiar y es entonces que descubre que el mundo no necesariamente es tan apacible como su pueblo. Enfrenta problemas como machismo, racismo y consumismo y se ve obligada a entender algo de política; le llegan dudas existenciales, en fin… pierde la inocencia, por ponerlo de alguna manera.

Poco a poco y mediante cada canción, Ameyalli descubre su yo interno. El segundo capítulo de ese viaje llegará a mediados de noviembre con el tema “Masquerade”, aunque por el momento “Vanishing” es una excelente introducción al mundo sonoro de la banda. A juzgar por este sencillo, además del prog metal se pueden encontrar chispazos de otros géneros, lo cual no hace más que diversificar el sonido, algo que se agradece. “Masquerade”, el segundo sencillo, mostrará cómo las personas nunca llegan a conocer la verdadera identidad de los demás; cómo todo lo que vemos es meramente una máscara, lo superficial. En esa segunda entrega del cuento, la magia del pueblo Huri Hau comienza a llamar a Ameyalli, lo cual genera una conversación entre sus raíces y sus deseos.

Conceptual, con músicos que tienen su historia, Huri Hau es un proyecto que tiene con qué trascender. Por lo pronto, el que tenga tiempo y ganas de salir del confort de escuchar siempre las mismas playlists podría encontrar en este quinteto una oferta prometedora.