Hugo Weaving, el actor que interpretó a Red Skull en la película del Capitán América habló de su salida del MCU y el porqué no volvió a interpretar al villano.

Uno de los más grandes villanos del Capitán América es Red Skull, quién en su adaptación al live-action fue interpretado por el actor Hugo Weaving dentro del MCU. Como seguramente te habrás dado cuenta, el actor no volvió a interpretar ese papel, incluso cuando el villano volvió a aparecer en Avengers: Endgame, como protector de la gema del alma.

En algún momento se reveló que los responsables detrás de la película, intentaron hacer que el actor regresará para interpretar de nueva cuenta al villano, aunque por motivos que no fueron revelados, esto jamás ocurrió Ahora, casi un año después del estreno de la última película de los Avengers. Weaving explicó porqué no regresó al MCU.

Fue durante una entrevista con Time Out que el actor confesó por qué nunca pudo llegar a un buen acuerdo con el estudio. El actor recalca que el quería regresar con el papel, pero pasó por temas económicos que no se lo permitieron.

“Me encantó interpretar a ese personaje de Red Skull, fue muy divertido”, comentó Weaving. “Todos estábamos obligados a firmar para tres películas: pensé que probablemente (Red Skull) no volvería en (las películas del) Capitán América, pero que bien podría regresar como un villano en The Avengers”.

“Para entonces habían retrasado los contratos que acordamos, por lo que el dinero que me ofrecieron para The Avengers fue mucho menos del que obtuve por la primera película, y esto era para dos películas”, añadió. “Y la promesa cuando firmamos los contratos por primera vez era que el dinero crecería cada vez. Dijeron: ‘es solo un trabajo de voz, no es un gran asunto’. En realidad, encontré que era imposible negociar con ellos a través de mi agente. Y realmente no quería hacerlo tanto. Pero lo hubiera hecho”.