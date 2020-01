Al parecer traer de regreso al Agente Smith no es tan importante para Lana Wachowski. Hugo Weaving habló sobre The Matrix 4 y el por qué no aparecerá en esta nueva entrega.

Neo, el elegido y el Agente Smith, el cual fue corrompido por un virus cibernético nos dejaron muchos momentos increíbles los cuales marcaron una era en el mundo del cine. Recordemos que Matrix Revolutions cierra con estos dos personajes en una batalla a muerte. Es por esto que la participación de Hugo Weaving, como Smith en esta nueva entrega de la franquicia era tan relevante, pero al parecer no será posible.

El actor, en una reciente entrevista con Time Out, reconoció que tuvo diferentes acercamientos con la producción, aunque su apretada agenda en definitiva impidió que llegarán a un mutuo acuerdo. Esto obviamente nos hiere en todo nuestro corazón geek, nerd y fan de estas películas, ya que el Agente Smith en definitiva no regresará.

“No, no estaré. Lo de The Matrix es una historia diferente a lo de Marvel“, explicó Weaving. “Es desafortunado de hecho, tenía la oferta de la obra The Visit y después vino la oferta de Matrix, por lo que sabía que sucedería, pero no tenía las fechas”. “Pensé que podría hacer ambas y me tardé ocho semanas en trabajar para que las fechas coincidieran. Acepté el rol en The Visit, estuve en contacto con Lana Wachowski, pero al final ella decidió que las fechas no iban a funcionar”.

Así fue como el actor confirmó que no regresará como Smith en la nueva entrega de The Matrix. SI lo pensamos bien, esta decisión no está tan mal, retomando el destino que tuvo el Agente Smith en Revolutions, sería algo muy forzado volverlo a introducir.

Por lo que sabemos hasta ahora, The Matrix 4 llegará en algún punto de 2021.