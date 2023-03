Esta es la película que Hugh Grant borraría de su filmografía

El actor apareció en un reciente episodio de The Late Late Show con James Corden, donde participó en el segmento “Spill Your Guts or Fill Your Guts” junto a su coprotagonista de Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, Chris Pine. Esta sección consta de responder preguntas muy personales o comer cosas extrañas y un poco desagradables.

Así que en uno de los retos, le tocó a Hugh Grant señalar la película que eliminaría de su filmografía o comer un pastel de pastor de gusanos y mayonesa. Grant eligió la pregunta y su respuesta fue: “La cuestión es que felizmente destrozaría mi CV porque me especialicé en ser malo durante décadas”.

“Como saben, como alguien en la industria, una cosa es decir que fui malo, pero no puedo derribar al resto de los maravillosos colegas que trabajaron conmigo en cualquier película diciendo que fue mala. Así que ese es mi dilema”, continuó.

Después de una breve pausa, Grant dijo: “The lady and the highway man. Mediados de los ochenta, película hecha para televisión. Soy un criminal, estoy destinado a ser sexy, de bajo presupuesto, mala peluca, mal sombrero. Me parezco al diputado Dawg”.

“Cuando estoy tenso, mi voz sube dos octavas para que el ayudante Dawg salga saltando de los árboles cada que pasa un carruaje y diga: ‘¡Ponte de pie y entrega!’ Y es pobre”, concluyó.

Estrenada en 1989, The lady and the highway man fue protagonizada por Hugh Grant y Lysette Anthony. La historia está ambientada en la Inglaterra del siglo XVII, durante el mando del rey Carlos II.