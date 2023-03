Hugh Grant asegura que el canto de Drew Barrymore en ‘Music and lyrics’ era “horrible”

En 2007, Hugh Grant y Drew Barrymore protagonizaron el filme Music and lyrics, dónde él interpreta a una fracasada estrella pop que contratan para escribir música para una popular artista adolescente. La trama da un giro inesperado cuando el personaje de Grant se da cuenta de que Sophie (Barrymore), la mujer que riega sus plantas, tiene habilidad con las palabras, así que le pide ayuda para crear nuevas canciones.

Al tratarse de una película sobre música, ambos actores tuvieron que cantar en diferentes escenas y recientemente, Hugh Grant reveló que la voz de Drew Barrymore era realmente horrible. Según comentó en una entrevista con Wired, los dos usaron auto-tune, pero la actriz en definitiva fue quien más lo necesitó.

La revelación se dio mientras el actor participaba en el segmento Web’s most-searched questions de Wired. “¿Hugh Grant realmente canta en Music and lyrics?”, se le preguntó. “Sí, bueno, lo hago, pero tengo auto-tune más allá de lo creíble”, respondió.

“En realidad, eso no es cierto. Sí tengo auto-tune, pero no tanto como algunos. Drew Barrymore estuvo en esa película conmigo y no creo que le importe que diga su canto es simplemente horrible. He escuchado a perros ladrar mejor de lo que ella canta”, bromeó.