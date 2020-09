Moodymann es simplemente uno de los grandes del tech house. Kenny Dixon Jr. Moodymann, lleva desde mediados de los años 90 publicando albumes de house lleno de soul jazz e hipnosis.

Moodymann ha publicado Silentintroduction (Planet E), Mahogany Brown (Peacefrog), Forevernevermore (Peacefrog), Silence In The Secret Garden (Peacefrog), Black Mahogani (Peacefrog) y Black Mahogani II (Peacefrog).

En 2020 llegó otra maravilla del género, Taken Away.

En el track Let Me Show Your Love están las claves del estilo Moodymann, ¡Ya es viernes!