Luego de una serie de aperturas esporádicas de House of Vans, en las que hemos tenido visitas de talento relevante para las subculturas alternativas, como esa memorable presentación del Wu-Tang Clan, llegó el momento de tener una House of Vans CDMX permanente.

El pasado jueves 9 de diciembre bajo la bendición de leyendas del skate como Tony Alva, se inauguró de manera oficial la House of Vans CDMX, para por la noche albergar la primera fiesta donde el talento femenino puso la vara alta, Noa Sainz, Girl Ultra y finalmente Japanese Breakfast cimentaron las primeras piedras de un nuevo venue, que a la par es un parque de skate.

Para el viernes Rosa Pistola dejo claro que el reguetón ya está tan instaurado en la cultura popular como el mismo Molotov, que puse a la banda a gritar su éxitos de más de 20 años de carrera, mismos que deseamos supere en antigüedad la House Of Vans CDMX.

Para el sábado, ya un poco desvelados y cansados del ajetreo de la semana, vimos a unos Cogelones que se siente que los escenarios los han marcado y hecho crecer, sigan así muchachos. Finalmente Hot Chip nos puso a bailar y realmente nos sorprendieron con un set que superó las presentaciones de sus pasadas visitas a CDMX, en el que pudimos escuchar un cover a “Dancing in the Dark“.

Enhorabuena House of Vans México, esperamos tener muchas noches como estas, por cierto prepárate que para este fin de semana ya se anunció que el jueves tendremos shows de Chingadazo de Kung Fu, Margaritas Podridas y Cardiel. Y para el viernes 17 noche de talento Devil in the Woods con Sgt Papers y Los Pao Paos.

