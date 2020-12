Hot Chip ha anunciado un concierto en streaming donde los veremos realizar sesiones de DJ virtuales junto con su reciente colaborador Jarvis Cocker, Superorganism, Kero Kero Bonito, Dillon Francis y más.

“Estamos contentos de poder apoyar el trabajo esencial que Crisis está haciendo con la comunidad de personas sin hogar en esta época del año cuando tantos factores se combinan para hacer la vida extremadamente difícil a las personas vulnerables en las calles o en alojamientos temporales”, comentó el banda.

A principios de este mes, Hot Chip anunció que seria uno de invitados para el show de bienvenida de New Order en Manchester el próximo año. El 10 de septiembre de 2021 se llevará a cabo en el Heaton Park de Manchester y también estará el Working Men’s Club.

Hot Chip compartió un último sencillo “Straight to the Morning”, con Jarvis Cocker, en octubre. El último álbum de estudio de la banda fue A Bath Full of Ecstasy de 2019. “Hot Chip & Friends” se llevará a cabo el 18 de diciembre a partir de las 8 p.m. GMT y contará con sesiones de DJ consecutivas hasta la mañana del día siguiente, todo un reventón.

¡Hot Chip y Jarvis Cocker juntos en una nueva canción!

El concierto vía livestream será con boleto y estará recaudando fondos para Crisis UK, una organización benéfica nacional que ayuda a personas sin hogar. Los boletos los puedes conseguir aquí mediante una donación.

Foto tomada de Instagram