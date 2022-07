Homeshake, proyecto solista de Peter Sagar, visitará pronto nuestro país, y la buena nueva es que Perritos Genéricos se suma al evento en CDMX.

El canadiense llegará el próximo 15 de julio al Frontón México, con un show que tiene como fin presentarnos su más reciente álbum de estudio Under the weather y algunos éxitos de su catálogo como “Every single thing”, “Give it to me” y “Making a fool of you”. Por si esto fuera poco, se ha confirmado que la emotiva velada se complementará con el electrónico punk de Perritos Genéricos.

Los boletos para este evento ya se encuentran a la venta a través de Boletia. Aunque cabe mencionar que la zona general A ya esta completamente agotada.

Por otra parte, Hipnosis e Indie Rocks! tienen un súper ofertó que no puedes dejar pasar. Si compras tu boleto antes del 10 de julio, tienes la oportunidad de ganar uno de los 10 viniles de Under the weather, autografiados por el mismo Homeshake.

Foto de portada: Facebook Homeshake.