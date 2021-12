Homero Ontiveros es conocido por ser tecladista y uno de los compositores de Inspector, pero en 2018 finalmente se decidió a hacer trabajo como solista en paralelo con el álbum Nada que perdonar —aunque en 2012 grabó una placa con La Banda Ancha. Recientemente dio a conocer Rocksteady, su tercer álbum en solitario, a propósito de la cual sostuvimos esta charla con él.

TXT:: David Cortés

Eres un veterano, próximo a cumplir 26 años con Inspector. Ahora tienes tres discos como solista, el más reciente Rocksteady, y finalmente empiezas a promocionarlos, ¿dónde estás parado, a qué aspiras?

Si algo me ha dado todo lo vivido con Inspector es que hay una parte relacionada con el negocio de la música, pero también otra que tiene que ver con la idea de artista. ¿Qué pretendo? Hacer las canciones que necesito hacer, expresarme, decir algo; no pretendo hacer discos esperando que tengan un éxito tremendo, aunque no me disgustaría. Mi idea es tratar de ser lo más claro posible con lo que quiero hacer y en ese sentido ir llevando mi música y que la gente se vaya acompañando de ella.

El año pasado hiciste un álbum con una alineación diferente y en un estilo distinto al de Rocksteady, ¿cancelas toda promoción del anterior para apostar por éste?, parecieras necesitar dos bandas.

Hay personas a quienes les ha gustado mucho este disco y me dicen que no vaya a olvidar los anteriores, pero Rocksteady, por alguna razón, está funcionando mucho más rápido, tan es así que hay quienes lo toman como mi primer trabajo como solista y desconocen los precedentes. Lo que estoy tratando de entender es que este disco me está abriendo unas puertas, algunos oídos, y eso servirá para que varios se den cuenta de que tengo otra música. Quiero llevar a este público a mi trabajo anterior, que se indague qué he hecho. Y sí, son dos bandas diferentes; sin embargo uno de los propósitos es ver cómo se puede fusionar eso.

Rocksteady tiene varias canciones dedicadas al amor de diferentes tipos, ¿por qué apostar por un sentimiento que parece estar cada vez más fuera de lugar?

Lo que nos queda es el amor, no vamos a llegar más allá de donde estamos ni con el odio ni con el individualismo; el amor tiene muchas líneas, sólo que nos han vendido esta idea romántica de él, pero también tiene sus partes negativas, dolorosas, que son necesarias. El vivir el embarazo de mi pareja, justo cuando se estaban procesando las canciones para este disco, definitivamente influyó, estoy queriendo ver el mundo de una manera más positiva porque así se lo quiero dar a mi hija, porque le quiero dar fe y esperanza.

El rocksteady ralentiza el ritmo del ska y las letras del disco son un llamado a ver la vida desde varios ángulos, tomarse el tiempo para las decisiones. ¿Es un signo de madurez, tiene que ver con la edad?

Ambas, tiene que ver con una madurez de la edad, dónde estoy parado ahora, pero también con una madurez musical, como compositor; lo que permite dar con las ideas que quieres decir de una forma más clara. Esa madurez se logra ejercitando el músculo creativo. He entregado un disco por año, sin contar lo que he hecho para Inspector. La inspiración llega trabajando, si te sientas al piano, si buscas una letra, una melodía. Cada vez voy definiendo más el estilo de Homero Ontiveros, y uno de los elementos es la reflexión, me gusta hacer canciones que te lleven a algo, sin calzador. Generalmente en el ska, al menos en Latinoamérica, estamos acostumbrados a las temáticas o muy lúdicas o muy sociales; mis canciones van en un sentido más humano.

Siempre he dicho que tu música es muy elegante, fina, y en este disco hay muchos detalles de esto, ¿no crees que en este proceso de buscar más escuchas, esta sofisticación te impida avanzar?

Puede ser, pero son las cosas que me nacen y trato de ser lo más honesto como compositor. Estoy consciente de eso que mencionas, a veces me he sentado y digo que voy a hacer una canción que sólo tenga dos o tres tonos y tratar de hacer letras más directas, sólo que me cuesta más trabajo porque mi estilo es otro, pero claro que me gustaría llegar a eso y si lo hago no lo vería mal, no estoy peleado con ello. Lo simple no precisamente tiene que ser lo superficial, hay una simpleza que puede ser muy bella, reflexiva, humana y eso es a lo que aspiro.

“Una parola” es instrumental, me remite un poco a Roy Paci y Aretuska.

Es interesante lo que dices porque el título viene de una plática con Alberto Tarin (guitarrista en New York Ska-Jazz Ensamble); él dijo que le recordaba la canción tradicional italiana. He tenido una cercanía con la cultura italiana y por eso le puse un título en italiano. Es extraño que una canción que no tiene palabras se llame “Una parola” (Una palabra).

Hay un par de dubs en el disco. Es la primera vez que haces esto, ¿fue para que no se olvide la tradición, para experimentar?

Principalmente experimentar, atreverme a que sucedan esas cosas, abrí la puerta para que otro lo hiciera porque yo quería trabajar con Victor Rice que es un top a nivel mundial y Armando García, el baterista de Inspector, me dijo que quería hacer una versión dub y le dije que sí. Me pareció muy adecuado cerrar con eso, que nunca había hecho, pero todo lo que hice en este disco nunca lo había hecho. Nunca había hecho este tipo de ska y mucho menos lo había cantado yo y tampoco había tomado una figura tan al frente. En los anteriores todavía me sentía como parte de una banda, ahora me siento como Homero Ontiveros.

A este disco le aposté por el groove, que primero tuviera ritmo y después melodías y armonías, formé una banda con Armando García en la batería, en el bajo Moncho Trujillo, Orlando “Dub” en la guitarra, y yo en teclados. Los coros los hace Fanny Salazar que se hace llamar Bruxa y la sección de metales es la de Inspector. La producción fue de Tony Paz, cantante de la primera banda de reggae en Monterrey, Armando García y yo.

Propósito de año nuevo.

No comer tantos tamales.