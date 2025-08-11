Homenaje del under argentino para Federico Moura y Virus

Federico Moura murió el 21 de diciembre de 1988, en Buenos Aires, cuando tenía 37 años de edad, mientras Virus, el grupo que fundó, dejaba huella impulsando el New Wave y ya llevaba 8 años bregando en el rock argentino.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Es materia de análisis entender las razones por las que Virus ha sido acogido por una nueva generación de escuchas… y ello no sólo ocurre en Argentina, goza un halo de culto también en México y en otros lugares de América Latina… seguro Federico Moura estaría muy complacido con esta inesperado vigencia.

Por ello, resulta comprensible que 8 proyectos muy jóvenes de la escena argenta confluyeran en un disco de homenaje al que han puesto por título Encuentro en el Río de la Plata, agregándole un poco al nombre de una de las canciones más simbólicas de Virus, pues fue compuesta ante la inminente muerte de una figura de un porte magnético.

Hay que mencionar que Federico Moura no sólo cantaba y componía, también produjo e incursionó en el diseño de ropa; todo alrededor de la estética de Virus fue muy rompedor en su tiempo (quizá sólo a la saga de Soda Stereo).

El hilo conductor de Encuentro en el Río de la Plata es el espíritu indie y underground de los participantes -acá no hay nombres de relumbrón-; el disco comienza con Fuun y “Pecados para dos”, para que luego siga Nadar de Noche -una especie de dream team del under porteño- que han elegido “Imagenes Paganas”, un tema relevante en la historia de Virus.

Aquí se muestran 7 versiones y un inédito de Federico que tienen en el centro a “Pronta entrega”, canción insignia de la propuesta de Virus -con glamour y letras directas- y que ahora esta a cargo de Las Bermudas, que nos dejan cantando: “Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos”.

En 2025, la estela de Federico Moura se prolonga, mientras que Virus, el grupo de su vida, sigue luchando por mantenerse a través del comando de su hermano Marcelo y en octubre de 2024 lanzaron material nuevo… la historia continúa…. en este momento, con el pulso y el acento de bandas jóvenes… un hallazgo.

