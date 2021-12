Devin Ratray , quien interpretó a Buzz en la franquicia de Home alone, reveló que pronto podría haber una reunión de la familia McCallister.

Al parecer con la llegada de la época navideña y el estreno del reboot de Disney Plus, la nostalgia le pegó duro a los integrantes del elenco de Home alone, tanto que ya piensan en tener una especial reunión, o al menos eso aseguró el actor durante una reciente entrevista que tuvo con la revista People.

“Han estado planeando una reunión en línea y justo recientemente, como hace un par de días, entré en su conversación en messenger y he tratado de mantenerme al día con Jed Cohen y Diana [Rein], Terry [Snell], Angela Goethals y Hillary Wolf. La familia se está moviendo por su propia voluntad para reunirse, entonces quién sabe que suceda en un futuro”, explicó Davin Ratray.

De igual forma, reflexionando sobre la influencia que Home alone ha tenido en la cultura, el actor dijo que “es más grande que el ego de cualquier actor”. “Esta película se ha convertido en un legado y ha impactado a familias desde hace más de una generación. Los padres le han enseñado a los niños y los niños le muestran a los nietos algo en lo que yo participé”, agregó.

“No sé cómo sería la vida sin Home alone. Me he dado cuenta de que esta película es más grande que yo. Es más grande que el ego de cualquier actor. Se ha convertido en parte de huellas indelebles en la familia, en su conciencia”, concluyó Ratray.

Recuerda que el reboot Home sweet, home alone ya se encuentra disponible en Disney Plus.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.