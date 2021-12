La casa original del clásico navideño Home alone ya se encuentra disponible para renta en Airbnb.

Con la llegada de la navidad y del reboot de Disney +, Home sweet home alone, se ha anunciado que la mítica casa McCallister, ubicada en Chicago, abrirá sus puertas durante una noche para brindarle a los fans una experiencia inolvidable.

El evento se realizará el próximo 12 de diciembre y sólo serán cuatro los afortunados que tendrán la oportunidad de pasar la noche en el lugar. Además, Buzz McCallister, hermano mayor de Kevin en Home alone (1990), será el anfitrión.

“Puede que no me recuerdes como particularmente complaciente, pero he crecido y estoy feliz de compartir la casa de mi familia, incluso mi pizza, contigo en esta temporada navideña. Intenta no dejar que mi tarántula Axl se suelte esta vez”, comentó Buzz en un comunicado.

“Puede que ahora ya todos seamos mayores y más sabios, pero nunca somos demasiado viejos para las travesuras de las fiestas. Así que este año no pasaré las vacaciones tan solo en la casa de mis padres”, agregó.

Según se informó, la experiencia con Airbnb y Home alone incluirá muchas de las mejores pizzas de Chicago, una cena a la luz de las velas con macarrones con queso Kraft, un encuentro con una tarántula y un set Lego Ideas Home Alone de regalo.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.