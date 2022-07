Poseedora del legado de una de las épocas más vibrantes de la música inglesa, vía Sex Pistols-Culture Club-Slits, la creadora del Tropical Pop, como ella misma define su música, está de vuelta con su cuarto álbum: Happy hour. Nuevamente bajo la producción del ex Killing Joke, el mítico Youth, con este plato Hollie Cook consolida una carrera que comenzó hace diez años. Así, desde la comodidad de su casa en Londres, ella misma nos da más detalles.

TXT:: Jacobo Vázquez

Me llama la atención el título de tu nuevo disco, ¿fue tu intención transmitir una vibra de optimismo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo?

Fue algo circunstancial. Ya tenía el nombre del disco antes de grabarlo, pero me alegra que el lanzamiento coincida con el regreso a la normalidad después de dos años tan complicados, es como aportar un toque de alegría en el momento justo. Happy hour lo comencé a planear a finales de 2019 y comienzos de 2020, así que cuando arrancó el encierro yo ya tenía un montón de ideas para trabajar. Es contradictorio lo que voy a decir, pero cuando volteo a ver estos dos últimos años me siento contenta, porque me sentí inspirada para crear. Sé que han sido tiempos dolorosos para mucha gente, pero tuve la fortuna de refugiarme en la música.

¿Qué cosas nuevas hiciste en este disco que no hayas hecho en los anteriores?

Principalmente es la primera vez que trabajo las canciones con el grupo que me acompaña en mis shows, General Roots, llevamos juntos casi nueve años. Tenemos una gran amistad; esto ha sido clave para lograr esa complicidad al momento de tocar y componer. Sabemos lo que nos gusta y al mismo tiempo tenemos influencias distintas, así que eso nos complementa muchísimo.

Sentí una conexión entre “Lunar addiction”, canción de tu anterior disco, y “Full moon baby”, de este nuevo trabajo. ¿Por qué te gusta hablar de la luna?

Apenas me estoy dando cuenta de que tengo ese patrón temático. De hecho tenemos un chiste en los conciertos: cada vez que se cante una canción sobre la luna y bebas un trago, te vas a poner muy borracho. La verdad encuentro muy inspiradora a la luna, tengo una fascinación por el espacio y las galaxias, creo que con mi música trato de recrear, de acuerdo a mi propia perspectiva, el sonido de las estrellas.

¿Qué tal fue trabajar por segunda vez con Youth como productor?

Muy bueno. Aunque esta vez fue diferente. En el disco anterior trabajamos las canciones desde su creación; esta vez se las envié ya terminadas, él les dio los últimos toques y sugirió algunas ideas. Tiene una forma muy especial de tratar las canciones que me gusta mucho. Justo antes de la pandemia él viajó a España a terminar una producción, pero se quedó allá todo un año, así que trabajamos de manera remota. La primera vez que laboramos yo estaba pasando por una situación muy extraña; con este disco me siento muy contenta respecto a la manera en que he evolucionado como compositora y la confianza que he ganado.

En México existe un gusto muy especial por el reggae, algo en lo que tuvo que ver mucho UB40, sobre todo en los años 80 y 90, ¿cómo definirías el reggae británico?

Realmente no lo sé. Supongo que tiene que ver con nuestro propio contexto. Obviamente no vivimos en el Caribe, nuestra vibra y energía es diferente; es gris, fría, dura. Quizá el punk y el post punk tengan que ver, porque fueron músicas que convivieron, además de ser anti-sistema. Se creó una sinergia muy especial. De hecho yo llegué al reggae a través de las Slits, ¿mejor ejemplo que éste?

Además de tener una personalidad propia con tu música, también lo has conseguido con el arte de tus portadas.

Sí, desde siempre me han gustado las caricaturas y la animación. Me parece fascinante el grado de imaginación que se puede desarrollar a través del arte visual. Siempre que trabajo en un disco nuevo, la música me sugiere la portada que quiero, es como si la música la pintara. He tenido la fortuna de encontrar a Robin Eisenberg, quien me ha ayudado a concretar el trabajo visual desde que comencé mi carrera, hace diez años.

Por último, vienes a México en octubre, qué es lo que te gusta de nuestra cultura, y hablando de Happy hour, cuál es tu bebida mexicana favorita?

Tengo una conexión muy especial con México, mis padres se casaron ahí. Lo visité la primera vez cuando tenía siete años de edad. Adoro la arquitectura, la comida, sus colores y lo apasionado y amable que es el público. En cuanto a mi bebida favorita, me gustan las margaritas, el tequila me encanta. Ya quiero estar ahí pronto.