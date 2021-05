HOKO se encuentra promoviendo Heathen, un trabajo orgánicamente conceptual que a la fecha se ha materializado con forma de EP; 8 canciones cuya elaboración tomó 3 años, dando este modo pie a la creación de una continuación. La siguiente es una conversación con Nathaniel Hoho, cantante y compositor del grupo, quien detalla los procesos de concepción de dicha obra, además de ahondar en lo que se avecina para la banda.

TXT:: Joel Rodríguez

Requiere de mucho valor lanzar un EP con ocho canciones en un momento en el que el consumo de música se ha centrado primordialmente en sencillos.

El interés de HOKO es contribuir al arte, lo que va más allá de lanzar una sola canción. Es hermoso editar un trabajo que cuenta una historia y tener tantas canciones distintas, como “OK OK”, que va directo al grano para luego seguir con “Starlite”, que es más lenta y explora texturas a otro nivel, además de que es desafiante a nivel vocal.

Heathen se siente como una pieza conceptual.

En realidad lo es. La primera parte de algo mucho más grande. En este momento es un buen ejemplo de dónde estamos creativa, musical y artísticamente, además de mostrar hacia dónde queremos dirigirnos; a que la gente conecte con nosotros. Nos gusta ser el tipo de artistas que continuamente se expanden y no queremos repetirnos con la pieza que hagamos tras este EP; y pensar esto no es algo que nos asuste, en realidad nos emociona.

El concepto al que te refieres, ¿fue planeado con antelación o se dio en el estudio mientras grababan?

Nos tomamos nuestro tiempo para hacer Heathen, así como nos lo estamos tomando para lo que vamos a lanzar después. Un par de referentes que amo son The Strokes y My Morning Jacket, los dos tienen grandes canciones y siento afinidad musicalmente, por los procesos sónicos. En nuestro caso, incluso lo visual es parte de la concepción de nuestras piezas de arte. Porque escribir canciones es una cosa, pero dar dirección a HOKO, definirlo, es otra.

Me parece que es el tipo de banda a la que ningún género la limita.

Para nosotros es una cuestión de explorar, de no tener miedo de mezclar géneros. Crecí en un mundo donde se escuchaban sólo bandas alternativas en las que no se podía pensar en utilizar un teclado, pero llegó un punto en vida en el que quise explorar otros géneros. Amo la buena música, no sólo un estilo particular. A la fecha nos divertimos mucho experimentando. No tenemos miedo de intentar nuevas cosas. No pasa nada si algo es muy pop o muy rock o demasiado indie, simplemente tratamos de entregar la mejor música que podemos.

Siendo un proyecto relativamente nuevo, ¿ha cambiado su percepción de la industria musical desde que inició la pandemia?

La industria ha cambiado drásticamente y eso define cómo presentarnos a nosotros mismos así como nuestro trabajo. Definitivamente hemos alentado los procesos creativos, más no las habilidades para lanzar música, probablemente porque no hemos sido lo suficientemente capaces de conectar con todos los fans, a pesar de que nuestra música está disponible en plataformas y redes. Salir de gira genera una conexión presencial, y personalmente lo que vivimos ha afectado mi visión de las cosas; nunca pasé tanto tiempo en redes sociales. Por otro lado, es realmente reconfortante darme cuenta de que hay mucho interés en lo que hacemos. Eso es muy cool.

¿Qué planes tienen respecto a México?

En realidad, HOKO nunca ha tocado un show en vivo en México ¡Pero claro que queremos visitarlos! Lanzamos nuestro primer sencillo “OK OK” como una semana antes de que todo cerrara en Nueva York debido a la pandemia. Teníamos agendadas algunas fechas en festivales veraniegos y en realidad teníamos muchas ganas de visitar México hasta que el mundo se detuvo. Ahora vamos reanudando nuestras vidas día a día.