El casino, un lugar de desenfreno, luces y emoción, es también la casa de la creatividad y de la inspiración. No hace falta indagar mucho para confirmarlo, solo basta darle un vistazo a la historia del cine y a las artes plásticas para comprobarlo.

Si hay un juego que representa por completo el significado de un casino, ese sería la ruleta. Blaise Pascal, matemático y físico francés, es a quien se le atribuye la creación más primitiva de la ruleta en 1655. En ese entonces, se trataba tan solo de una máquina con capacidad de movimiento.

Fue en el año 1720 que la ruleta fue rediseñada para convertirla en un dispositivo de juego, aun basándose en el mecanismo de Pascal.

En su forma moderna, la ruleta apareció en 1796. Han pasado poco más de 200 años desde entonces y este juego de mesa ha logrado estar presente en libros, ruleta online, películas y pinturas.

La pintura más famosa

Es probable que la obra más famosa donde la ruleta se consagra como la protagonista es “La mesa de ruleta en Monte Carlo” (1892), del noruego Edvard Munch.

La obra expresionista que pintó con óleo, logró capturar el movimiento, la emoción, el glamour y, hasta en cierto punto, la excentricidad que se percibía en las mesas de los casinos.

Para esa época, el casino era símbolo de prestigio. No todo el mundo podía entrar a uno y mucho menos si no poseía la etiqueta. Muchas cosas han cambiado desde entonces, estos lugares son más accesibles, solo unos muy lujosos mantienen las etiquetas. Incluso, ya no hace falta moverse de su casa para ir a un casino, basta con ingresar a los que están en línea, como Codere, por mencionar alguno.

La pintura de Munch es una de las más destacadas, pero no es la única.

Los vibrantes colores de la “Mesa verde”

El estadounidense LeRoy Neiman fue otro artista que recreó la ruleta en uno de sus cuadros. Bajo el nombre de “Green Table” o Mesa verde en inglés, Neiman mostró lo que era capaz de crear con su técnica expresionista llena de colores resaltantes a simple vista, en un cuadro saturado de rojo, amarillo y verde, contrarrestado por un azul pálido.

En “Green Table” se puede observar a un grupo de jugadores haciendo sus apuestas en el tablero de una, perfectamente ovalada, ruleta. El movimiento de los personajes más los vibrantes colores le brindan a esta obra la misma energía que podrás encontrar en un casino cuando el crupier pone la bolita a dar vueltas.

La ironía de Duchamps

El artista conceptual Marcel Duchamp, famoso por su urinario y otras obras que dejan pensando a más de uno, creó un sistema de ruleta basado en la ley de las oportunidades. Posteriormente creó bonos para atraer el máximo de inversores posibles a su esquema teórico que haría “millonarios” a varios. Por supuesto, es Duchamp y no nos podemos esperar más que alguna locura genial, como el hecho de que cada bono fuera una foto de sí mismo cubierto en espuma en medio de una ruleta.