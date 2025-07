Hipnosis se duplica, dos días de pura inmersión

Los amantes de la música en la Ciudad de México que estos días siguen las noticias del circuito festivalero saben bien lo que se viene: ¡Hipnosis! Una oleada de emoción que este año asombra, pues el festival se extenderá a dos días de conciertos y experiencias en la capital. Lo notarán los miles de asistentes que se darán cita para disfrutar de un fin de semana completo de sonidos alternativos. Las expectativas, como desde su primera edición, son altísimas. Y eso que este año, la novedad principal es la de ofrecer el doble de tiempo para sumergirse en su propuesta.

TXT: Carlos Priego

En México, Hipnosis es un festival pionero, el que importó y consolidó esa imaginería única del circuito psicodélico y alternativo, al puro estilo de referentes como Desert Daze en California o Levitation en Texas. Con su música envolvente, el buen ambiente, la ropa desenfadada y el baile hasta bien entrada la noche, Hipnosis creó una experiencia sin igual que antes no existía en el país. Lejos de perderla, hoy su aura mágica y su exclusividad se sienten más fuertes que nunca —pese a la polémica desatada por la venta de boletos en ‘etapa ciega’ que no avisó de la extensión a dos días de conciertos este año—, pero aun así sigue teniendo ese algo. Aunque en México exista una escena musical muy vibrante y diversa que se traduce en una robusta agenda de festivales y conciertos cada año, a diferencia del Corona Capital, Hipnosis no está diseñado para las multitudes masivas.

No hay un lineup explosivo. Algunos nombres se conocieron desde mayo y dejaron al público expectante; desde entonces ha habido varios añadidos. Más bien, con sorpresas de última hora, como Austin TV tocando “Indra” por única vez. Por supuesto, Pavement y Dinosaur Jr. son los reyes del cartel. Los programadores supieron anticiparse al deseo de los fans de viajar en el tiempo, logrando un “doble cartel” de leyendas que permitirá experimentar en vivo a dos de los grupos más importantes que definieron una era del rock independiente. De este modo, el escenario de Hipnosis será un punto de encuentro épico. Lo hará el sábado y la dosis se repetirá el domingo en la tarima principal. La banda estadounidense formada en Stockton, California, visitará por primera vez México y cerrará el sábado, mientras que los intérpretes de Feel the Pain, tema con más de 66 millones de reproducciones en Spotify, clausuran el festival el domingo. También destacan los bielorrusos Molchat Doma —en su momento álgido tras su resurgimiento en popularidad global— y la noventera banda rusa Motorama.

El sábado la apuesta está en otro grupo distintivo de los años dos miles, con sus cabellos oscuros y desordenados y su estética post-punk que los hizo únicos, The Horrors, “A lo largo de los años, como resultado de nuestra relación especial con…” escribieron los de Southend, Inglaterra, en sus redes sociales cuando se destapó el lineup. Los acompañará Japanese Breakfast, proyecto bastante popular y muy aclamado dentro del circuito de la música indie, así como Geordie Greep. Algo llamativo del sábado será la inclusión de Population II, banda mexicana que está ganando mucho terreno en la escena del rock psicodélico y pesado. Su inclusión es importante porque muestra el apoyo del festival al talento nacional que comparte su “corte” musical, y ofrecen un sonido potente y crudo. Ese día, además, la fiesta la completarán Dummy, Skinshape, Panchico, Mirror Revelations y Utro, otra banda rusa de post-punk/coldwave, a menudo asociada con un sonido sombrío, melancólico y atmosférico.

Para el cierre del domingo —generalmente, en festivales de fin de semana, el sábado suele ser el día con mayor afluencia de público— estará Deafheaven con el blackgaze/post-metal, con bastante más popularidad en Norteamérica, especialmente EEUU y Canadá, banda californiana formada en 2010 y calificados por Pitchfork como “Best New Music“. Además se presentarán Spiritualized, Crumb Band y The Budos Band, como algunas de las apariciones destacadas de la jornada.

Este año es muy distinto al 2024 cuando las cabezas del cartel fueron nada más y nada menos que Air tocando el álbum “Moon Safari”. Incluso 2023 cuando The Flaming Lips fueron los grandes del festival y Toro y Moi y Boy Harsher triunfaron con sus presentaciones. Los nombres mexicanos son varios, pero están escritos con letras más pequeñas. El más destacado es Austin TV así como Fin del Mundo, banda mexicana de shoegaze/dream pop que está ganando bastante reconocimiento. También hay un español, Bala, que el contexto de este año añade una capa de potencia y una energía más cruda y pesada al cartel.

Hipnosis siempre ha celebrado una cuidadosa amalgama de artistas nacionales e internacionales, lo cual resuena perfectamente con su diverso público, que abarca desde la vibrante escena musical mexicana hasta seguidores que viajan desde diversas partes del mundo, atraídos por su propuesta única. Sin embargo, conformar un cartel de esta magnitud, especialmente con talento global para la edición 2025, conlleva sus propios desafíos. Como es bien sabido en la industria de los festivales, la logística de traer artistas internacionales puede complicarse con imprevistos como la gestión de visados o razones personales de última hora, situaciones que lamentablemente han afectado a otros eventos. Pese a estos retos inherentes, Hipnosis redobla sus esfuerzos para garantizar que la experiencia sea completa y el cartel prometido se haga realidad. En definitiva, Hipnosis 2025 no es solo un festival; es una declaración de intenciones. Una invitación a sumergirse en dos días de sonidos que desafían lo convencional, con leyendas que harán vibrar el pasado y propuestas actuales que marcan el futuro. Prepara tus sentidos para una experiencia única, donde cada nota es un viaje y cada momento, inolvidable. La cita será el 1 y 2 de noviembre, en el estadio Fray Nano, y está hecha para vivir la magia del festival más singular de México.