Estamos a unos cuantos días de presenciar una de las ediciones más fuertes del Festival Hipnosis, y por fin tenemos los detalles suficientes para que vayas armando tu itinerario.

Este es el momento en el que te estresas o te liberas, ya que el festival chilango ha compartido los horarios oficiales de su próxima entrega, la cual se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre en el Parque Bicentenario. La buena noticia es que su distribución permitirá que no te pierdas a ninguna de las bandas, aunque eso sí, seguro tendrás que correr de un lado a otro.

El Hipnosis 2022 contará con dos escenarios, iniciando sus actividades a las 12:20 p.m. con El Universo. A partir de ahí, la música no se detendrá hasta las 2:30 a.m. que Romperayo cierre el festival; a lo largo del día bandas como Tempers, Osees, The Black Angels, Chicano Batman y The Lazy Eyes de encargarán de llevarnos en un místico viaje.

Cabe destacar que The Mars Volta, que se presenta como headliner, iniciará su show a la media noche. Ojo que este será el único show que la banda realizará en Latinoamérica, al menos este año.

Aún hay boletos disponibles en la taquilla del Foro Indie Rocks! y a través de Boletia. Así que no hay pretexto de perderte esta edición del Festival Hipnosis.